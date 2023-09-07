logo

BTC/USD

25709.33

ETH/USD

1627.77

LTC/USD

62.97

USD/UAH

37.85

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Вторжения в Украину можно было бы избежать: Трамп назвал условие
commentss НОВОСТИ Все новости

Вторжения в Украину можно было бы избежать: Трамп назвал условие

Дональд Трамп снова заявил, что у него украли победу на президентских выборах 2020 года

сегодня, 12:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал решение российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабное вторжение против Украины. По словам Трампа, Путин не принял бы такое решение, если бы президентом США на тот момент был он. Также представитель Республиканской партии дал понять, что, если бы он был во главе США, то его бы не интересовали китайско-тайваньские отношения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Examiner".

Вторжения в Украину можно было бы избежать: Трамп назвал условие

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Украина такая грустная. Каждый раз, когда я слышу об этом, это была война, и я знал, что это зеница ока Путина. Он бы никогда этого не сделал, если бы выборы не были сфальсифицированы, наши выборы. Они были сфальсифицированы и украдены. Если бы эти выборы не были сфальсифицированы, если бы я был президентом, сейчас у вас были бы миллионы живых людей. Но они мертвы", — высказался Трамп.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


При этом политик так и не сумел найти конкретные причины, как его президентство отбило бы имперские замашки Владимира Путина и тот не напал бы на Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — 45-й президент США Дональд Трамп продолжает нагнетать страсти вокруг войны России против Украины. По словам Трампа, будь он президентом, Путин бы не вторгся в нашу страну, а теперь российский президент якобы имеет возможность захватить всю Украину. Также Дональд Трамп заявлял, что Украине следовало бы отказаться от Крыма и дать России гарантии невступления в НАТО. О чём говорят подобные заявления? Какое будущее, скорее всего, ожидает Трампа? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — почему Киеву важно получить гарантии безопасности от США – могут ли возникнуть проблемы с Трампом.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonexaminer.com/opinion/trump-implies-not-intervene-china-invasion-of-taiwan
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!