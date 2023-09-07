Вторжения в Украину можно было бы избежать: Трамп назвал условие

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал решение российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабное вторжение против Украины. По словам Трампа, Путин не принял бы такое решение, если бы президентом США на тот момент был он. Также представитель Республиканской партии дал понять, что, если бы он был во главе США, то его бы не интересовали китайско-тайваньские отношения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Examiner".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Украина такая грустная. Каждый раз, когда я слышу об этом, это была война, и я знал, что это зеница ока Путина. Он бы никогда этого не сделал, если бы выборы не были сфальсифицированы, наши выборы. Они были сфальсифицированы и украдены. Если бы эти выборы не были сфальсифицированы, если бы я был президентом, сейчас у вас были бы миллионы живых людей. Но они мертвы", — высказался Трамп.

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При этом политик так и не сумел найти конкретные причины, как его президентство отбило бы имперские замашки Владимира Путина и тот не напал бы на Украину.

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