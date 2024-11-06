Выборы в США: кто ближе к тому, чтобы теперь контролировать Сенат

В штате Западная Вирджиния Республиканская партия одержала прогнозируемую победу над оппонентами из Демократической партии на выборах в Сенат. Это означает потерю демократами еще одной должности в Сенате. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЕП".

Сенат США. Фото: из открытых источников

Отмечается, что сенатором от Западной Вирджинии станет действующий губернатор штата, республиканец Джим Джастис.

Сейчас в Сенате голоса распределены как 51 на 49 в пользу демократов. На выборах 2024 года переизбирается треть состава Сената, причем среди сенаторов, у которых завершился срок полномочий, большинство составляют демократы.

Предвыборные прогнозы давали высокий шанс на изменение большинства в пользу республиканцев. Изменение партийности сенатора от Западной Вирджинии дополнительно подтверждает этот прогноз.

До сих пор от этого штата в Сенате работал бывший губернатор-демократ Джо Манчин, который сейчас ушел на пенсию. Штат уже длительное время назад стал "красным", то есть прореспубликанским.

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