Выборы в США: кто из кандидатов пошел в солидный отрыв

Представитель Демократической партии и вице-президент США Камала Гаррис опережает республиканца Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США, которые состоятся 5 ноября, с результатом 42% против 37%. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Гаррис и Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что согласно результатам опроса Ipsos, Гаррис увеличила свое преимущество с июля, когда в опросе Reuters/Ipsos ее отрыв от Трампа составлял 37% против 34%. Общенациональный опрос, проведенный с 2 по 7 августа среди 2 045 взрослых американцев, также показал, что 4% опрошенных поддерживают независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, что на 6% меньше по сравнению с июлем.

Дополнительно, в отдельном опросе Ipsos выяснилось, что Гаррис опережает Трампа в ключевых штатах, где выборы будут наиболее напряженными, таких как Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. В этих штатах Харрис получает 42% голосов по сравнению с 40% у Трампа, хотя данные по отдельным штатам не уточняются.

Гаррис начала свою предвыборную кампанию 21 июля после того, как 81-летний президент Джо Байден свернул свою кампанию и поддержал ее после неудачного выступления на дебатах 27 июня против Трампа.

До этого опросы Reuters/Ipsos показывали равенство между Байденом и Трампом, хотя Байден показывал худшие результаты по сравнению с выборами 2020 года, когда он победил Трампа.

Отметим, как сообщил телеканал ABC News Дональд Трамп и Камала Гаррис договорились встретиться на дебатах в эфире ABC News 10 сентября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает.

"Дебаты кандидатов в президенты, которые прошли отбор, пройдут 10 сентября на телеканале ABC News. Вице-президент Харрис и бывший президент Трамп подтвердили, что примут участие в дебатах на ABC", — говорится в сообщении.

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