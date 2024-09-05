Выборы в США: опрос показал, кто лидер на начало сентября

Вице-президент США Камала Гаррис несколько опережает кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в так называемых ключевых штатах, результаты в которых часто решают судьбу президентских выборов. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса CNN/SSRS.

Гаррис и Трамп. Фото: из открытых источников

Согласно опросу, Гаррис опережает Трампа в штатах Висконсин, Джорджия, Мичиган и Невада, но ее преимущество там – в пределах или едва-едва за пределами статистической погрешности.

В Пенсильвании оба кандидата имеют по 47% голосов, а в Аризоне Трамп опережает Харрис на 5 процентных пунктов.

Во всех ключевых штатах избиратели больше доверяют республиканскому кандидату в вопросах экономики и иммиграции. Зато Харрис опережает Трампа в вопросах защиты демократии и абортов и репродуктивных прав.

Кроме того, более половины избирателей США в ключевых штатах заявили, что взгляды и политика Трампа являются слишком экстремистскими. О Харрис так высказалось чуть меньше половины респондентов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – неважно, кто будет президентом США — демократ или республиканец. Главное для Украины — чтобы поддержка продолжалась. Такое заявление сделал председатель Комитета Верховной Рады по внешней политике, Александр Мережко.

Мережко объяснил, что Украина нуждается в сохранении поддержки от обеих американских партий. Он выразил надежду на то, что следующий лидер США будет поддерживать Украину так же, как и предыдущие.

"Для нас не является принципиально важным, кто конкретно, какая личность – будет ли это – скажем, представитель демократов, или представитель республиканцев – президентом. Для нас наиболее важным является сохранение той двухпартийной поддержки, которую мы сейчас имеем от Соединенных Штатов, и чтобы новый президент продолжал линию, направленную на военно-техническую, экономическую поддержку Украины", — отметил депутат.



