Выборы в США: Трамп на прощание уволил ключевого министра

Глава Белого дома Дональд Трамп уволил министра обороны США Марка Эспера. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Он также заявил, что исполняющим обязанности главы Пентагона назначен бывший директор Национального контртеррористического центра (NCTC) 55-летний Кристофер Миллер.

"Я рад сообщить, что Кристофер Миллер, уважаемый директор Национального контртеррористического центра (единогласно утвержденный Сенатом), немедленно вступит в должность исполняющего обязанности министра обороны. Крис проделает отличную работу! Марк Эспер был уволен. Хочу поблагодарить его за службу", — написал президент США.

Кристофер Миллер — бывший "зеленый берет", он служил в вооруженных силах с 1983 по 2014 годы. В 1987 году Миллер получил степень бакалавра истории в Университете Джорджа Вашингтона, а в 2001 году — степень магистра в области исследований национальной безопасности в Военно-морском колледже.

