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Выборы в США: в ключевом штате решили судьбу Байдена и Трампа

В американских СМИ заявили, что победа существенно приблизилась к одному из кандидатов в президенты США

сегодня, 17:00
Автор:

Таисия Ерохина

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден впервые в пятницу, 6 ноября, обошел в выборах действующего американского президента Дональда Трампа в ключевых штатах Пенсильвания и Джорджия. Это существенно приближает его победу за кресло главы Штатов, пишет CNN.

Выборы в США: в ключевом штате решили судьбу Байдена и Трампа

По оценкам 95% голосов, Байден побеждает в одном из ключевых штатов – Пенсильвании. Он впереди Трампа на 5587 голосов, 49,4% против 49,3%.

И в Пенсильвании, и в Джорджии Байден обогнал Трампа благодаря бюллетеням, которые были отправлены по почте в таких городских оплотах демократов, как Филадельфия и Атланта.

Также стоит отметить, что Пенсильвания, один из трех традиционно демократических штатов, долгое время считалась решающей для гонки 2020 года, и оба кандидата потратили огромные суммы денег и времени на эту территорию.

Напомним, ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сократил отставание от своего соперника по голосам в штате Джорджия. Как сообщал FOX News, с учетом всех вариантов у Байдена есть как минимум 264 голоса, в то время как у Трампа — 214. Добавим, что 77-летний Байден может стать первым демократом, победившим в Джорджии после Билла Клинтона в 1992 году.


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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-biden-election-results-11-06-20/index.html
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