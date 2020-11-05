Выборы в США: когда станет известно имя победителя

В США уже второй день продолжаются подсчеты результатов выборов. Весь мир ждет момент объявления нового президента страны, ведь все понимают, что от этого зависит геополитическое положение большинства стран мира, в том числе и Украины.

Фото: Liga.net

Процесс подсчета голосов немного замедлен из-за того, что в условиях пандемии коронавируса многие граждане проголосовали, отправив бюллетени по почте. Кроме того, в каждом штате свое законодательство по подсчету голосов. Поэтому при небольшом разрыве между претендентами на пост главы государства, в некоторых регионах нет возможности объявить победителя.

Так, на 19 часов по киевскому времени, известно, что кандидат от Демократической партии США Джо Байден получил поддержку более половины американцев - 50,4% или 72,3 млн. Таким образом он стал своего рода рекордсменом среди президентов в истории США с количества голосов, полученных им во время голосования. Известно, что это на 3,5 млн голосов больше, чем у Дональда Трампа.

В то же время эти цифры не говорят об однозначной победе Байдена, ведь главу США формально избирает Коллегия выборщиков в количестве 538 членов. О правилах выбора президента США — здесь.

Как мы уже говорили выше, в каждом штате разное законодательство подсчета голосов, поступивших по почте, — а таких было много из-за пандемии. В некоторых штатах, например, такие голоса считаются после основного подсчета, в других можно было считать одновременно, и поэтому там результаты объявили ранее.

Результат выборов зависит от следующих штатов:

Аризона (11 голосов выборщиков): большинство поддержки здесь получил Джо Байден, но по сообщениям местных СМИ, не подсчитанными остаются полмиллиона голосов. По предварительным данным, результаты здесь будут известны в 4:00 утра по киевскому времени.

Невада (6 голосов): с небольшим отрывом также лидирует Джо Байден. Голоса, которые поступили по почте, еще не посчитали.

Джорджия (16 голосов выборщиков): в этом штате Дональд Трамп опережает опппонента с разницей в несколько тысяч голосов. Власти штата сообщили, что подсчет должен завершиться примерно вечером 5 ноября.

Пенсильвания (20 голосов): В Пенсильвании до сих пор не подсчитали более 700 тыс голосов избирателей, Дело в том, что законодательство штата требует, чтобы почтовые бюллетени не считали до дня выборов. Дональд Трамп пока опережает Джо Байдена, но, по мнению экспертов, большую роль в пользу Байдена могут сыграть и "почтовые" голоса.

Висконсин (10) и Мичиган (16): СМИ прогнозиют, что победу здесь получит Джо Байден, ведь по предварительным данным он обыгрывает соперника с большим отрывом.

На данный момент Байдена поддержали 253 выборщиков, с учетом голосов штатов Мичиган и Висконсин. Если он получает большинство в Неваде (6 голосов), Аризоне (11 голосов), он получит большинство и в Коллегии выборщиков (270 голосов). Такую же победу может ему подарить и Пенсильвания (20 голосов выборщиков).

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Трамп назвал голосование по почте "свалкой бюллетеней" и предположил, что работники избирательной системы заставили "исчезнуть" сотни тысяч голосов.

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