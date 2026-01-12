Взял пример с Путина: Трамп удивил заявлением о «ядерке»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты имеют больший ядерный арсенал и лучшие вооружения, чем Россия. Об этом сообщает "The New York Times".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время разговора с журналистами Трамп опроверг утверждение о преимуществе России в количестве ядерного оружия.

По его словам, США имеют намного больше ядерных боезарядов, однако подчеркнул, что реального значения это не имеет, ведь "нужен только один".

"Но у нас больше, чем у них. У нас лучше, чем у них. У нас лучше военное снаряжение, чем у них", — сказал президент США.

Глава Белого дома также подчеркнул, что американское военное снаряжение превосходит российское. По его словам, это неоднократно подтверждалось на практике.

Кроме того, Дональд Трамп иронично высказался относительно эффективности российской противовоздушной обороны. Он заявил, что во время американской операции в Венесуэле российские системы ПВО не говорили высокой результативности.

"Это доказано, потому что, если посмотреть на их противовоздушную оборону для Венесуэлы, я бы сказал, что она была не совсем замечательной", — заявил Трамп.

