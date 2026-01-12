Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають більший ядерний арсенал та кращі озброєння, ніж Росія. Про це повідомляє The New York Times.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Під час розмови з журналістами Трамп спростував твердження про перевагу Росії у кількості ядерної зброї.

За його словами, США мають набагато більше ядерних боєзарядів, проте наголосив, що реального значення це не має, адже "потрібний лише один".

"Але у нас більше, ніж у них. У нас краще, ніж у них. У нас краще військове спорядження, ніж у них", — сказав президент США.

Глава Білого дому також наголосив, що американське військове спорядження перевершує російське. За його словами, це неодноразово підтверджувалось на практиці.

Крім того, Дональд Трамп іронічно висловився щодо ефективності російської протиповітряної оборони. Він заявив, що під час американської операції у Венесуелі російські системи ППО не говорили про високу результативність.

"Це доведено, тому що, якщо подивитися на їхню протиповітряну оборону для Венесуели, я б сказав, що вона була не зовсім чудовою", — заявив Трамп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Великобританія разом із союзниками НАТО має терміново модернізувати свої військові здібності, щоб коаліція охочих в Україні стала реальним інструментом стримування російського диктатора Володимира Путіна. Про це в коментарі The Independent заявив колишній командувач Королівських повітряних сил і ексначальник штабу оборони сер Джок Стірруп.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Пентагон б'є на сполох: Китай тихо розгорнув сотні ядерних ракет біля кордонів.



