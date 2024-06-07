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Wall Street Journal рассказало о проблемах с головой, которые имеет Байден

Wall Street Journal рассказало, что президент Джо Байден имеет очевидные проблемы со здоровьем

сегодня, 18:59
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент США Джо Байден испытывает очевидные проблемы со здоровьем, об этом сообщило издание The Wall Street Journal. Оно со ссылкой на "знающих о ситуации людей", рассказывает, что лидер американцев демонстрирует признаки "старческой немощи".

Wall Street Journal рассказало о проблемах с головой, которые имеет Байден

Джо Байден

В частности, по информации издания, когда в январе Байден встречался с лидерами Конгресса, на котором обсуждал соглашение о военной помощи Украине, он иногда говорил настолько тихо, что некоторые участники с трудом слышали его. Издание отмечает, что эту информацию ему подтвердили пять человек, знакомых с этой встречей.

WSJ сообщает, что во время встречи Байден читал из заметок, чтобы высказать очевидные мнения. Кроме того, он делал паузы на долгие периоды, а иногда закрывал глаза на так долго, что некоторые в комнате удивлялись, не отключился ли он, написали журналисты.

Кроме того, они подчеркивают, что Байден часто путает факты, в том числе и из своего собственного прошлого. Например, пишет Wall Street Journal, во время одного из публичных мер американский президент сказал, что во время саммита "Большой семерки" в 2021 году он разговаривал с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, хотя тот скончался еще в 1996 году. Также издание приводит еще один пример, во время предвыборной меры в Детройте лидер американцев сказал, что был вице-президентом во время пандемии Covid-19, хотя эпидемия началась спустя три года после его отставки.

Как отмечает WSJ, подобных ошибок в речах главы Белого дома очень много. Однако, отмечает издание, хотя республиканцы на таких примерах пытаются педалировать тему старческой немощи Байдена, Дональд Трамп, младше своего соперника всего на четыре года. Кроме того, добавляют журналисты, Трамп путает факты чуть ли не чаще.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что врач Байдена ранее откровенно рассказал о его болезнях.




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Источник: https://www.wsj.com/politics/policy/joe-biden-age-election-2024-8ee15246
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