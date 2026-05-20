logo

BTC/USD

77200

ETH/USD

2131.72

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США «Я лажу с ними обоими»: Трамп оценил переговоры лидеров Китая и РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

«Я лажу с ними обоими»: Трамп оценил переговоры лидеров Китая и РФ

«Думаю, мы их превзошли»: Трамп сравнил встречу Си и Путина со своей официальной церемонией

20 мая 2026, 17:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп отреагировал на недавние переговоры между лидером Китая Си Цзиньпином и главой Кремля Владимиром Путиным. Политик положительно оценил сам факт проведения этой встречи, однако не удержался от публичного сравнения масштаба и эстетики мероприятий в КНР с официальными приемами.

«Я лажу с ними обоими»: Трамп оценил переговоры лидеров Китая и РФ

Путин, Трамп и Си Цзиньпин

Американский лидер подчеркнул, что поддерживает конструктивную коммуникацию с обоими главами государств и назвал их диалог полезным шагом.

"Я думаю, это хорошо [что они встретились]. Я лажу с ними обоими. Но я думаю, это хорошо", — заметил Трамп.

В то же время он добавил, что внимательно следил за протоколом и визуальным оформлением переговоров в Пекине, но считает американскую церемонию более зрелищной.

"Не знаю, была ли церемония такой же блестящей, как моя. Я смотрел. Думаю, мы их превзошли", — резюмировал президент США, намекая на преимущество американского дипломатического стиля.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Москва и Пекин зафиксировали общее видение мирового устройства в пространной декларации, принятой по итогам визита Владимира Путина в КНР 19-20 мая 2026 года. Стороны выступили с резкой критикой Запада, выразив обеспокоенность милитаризацией США и их союзников, а также усилением Североатлантического альянса.
В то же время лидеры подвергли критике военные действия Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке, назвав удары по Ирану противоправными, и призвали новые власти Сирии бороться с терроризмом.                                                                                                           



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости