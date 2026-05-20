«Я лажу с ними обоими»: Трамп оценил переговоры лидеров Китая и РФ

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Президент США Дональд Трамп отреагировал на недавние переговоры между лидером Китая Си Цзиньпином и главой Кремля Владимиром Путиным. Политик положительно оценил сам факт проведения этой встречи, однако не удержался от публичного сравнения масштаба и эстетики мероприятий в КНР с официальными приемами.
Путин, Трамп и Си Цзиньпин
Американский лидер подчеркнул, что поддерживает конструктивную коммуникацию с обоими главами государств и назвал их диалог полезным шагом.
В то же время он добавил, что внимательно следил за протоколом и визуальным оформлением переговоров в Пекине, но считает американскую церемонию более зрелищной.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Москва и Пекин зафиксировали общее видение мирового устройства в пространной декларации, принятой по итогам визита Владимира Путина в КНР 19-20 мая 2026 года. Стороны выступили с резкой критикой Запада, выразив обеспокоенность милитаризацией США и их союзников, а также усилением Североатлантического альянса.
В то же время лидеры подвергли критике военные действия Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке, назвав удары по Ирану противоправными, и призвали новые власти Сирии бороться с терроризмом.