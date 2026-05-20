«Я лажу с ними обоими»: Трамп оценил переговоры лидеров Китая и РФ

Президент США Дональд Трамп отреагировал на недавние переговоры между лидером Китая Си Цзиньпином и главой Кремля Владимиром Путиным. Политик положительно оценил сам факт проведения этой встречи, однако не удержался от публичного сравнения масштаба и эстетики мероприятий в КНР с официальными приемами.

Американский лидер подчеркнул, что поддерживает конструктивную коммуникацию с обоими главами государств и назвал их диалог полезным шагом.

"Я думаю, это хорошо [что они встретились]. Я лажу с ними обоими. Но я думаю, это хорошо", — заметил Трамп.

В то же время он добавил, что внимательно следил за протоколом и визуальным оформлением переговоров в Пекине, но считает американскую церемонию более зрелищной.

"Не знаю, была ли церемония такой же блестящей, как моя. Я смотрел. Думаю, мы их превзошли", — резюмировал президент США, намекая на преимущество американского дипломатического стиля.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Москва и Пекин зафиксировали общее видение мирового устройства в пространной декларации, принятой по итогам визита Владимира Путина в КНР 19-20 мая 2026 года. Стороны выступили с резкой критикой Запада, выразив обеспокоенность милитаризацией США и их союзников, а также усилением Североатлантического альянса.

В то же время лидеры подвергли критике военные действия Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке, назвав удары по Ирану противоправными, и призвали новые власти Сирии бороться с терроризмом.

