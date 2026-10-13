«Я стал осматривать его тело»: Трамп удивил публику откровенным комплиментом в адрес сенатора Джона Хьюстеда

Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре внимания медиа из-за своих неоднозначных и эпатажных высказываний во время публичного выступления. На этот раз американский политик решил нестандартно похвалить атлетическое телосложение своего соратника, сенатора Джона Хьюстеда.

Джон Хьюстед и Дональд Трамп

Выступая перед избирателями, лидер республиканцев решил поделиться с собравшимися своими наблюдениями за физической формой коллеги. Трамп отметил, что обычно не склонен уделять так много внимания внешнему виду других политиков мужского пола, однако в этот раз не удержался от детального обзора.

"Я не делаю этого с мужчинами слишком часто, – откровенно признался со сцены Дональд Трамп, вызвав оживление среди аудитории. — Но я начал осматривать его тело, потому что не знал, что он большой спортсмен".

По словам президента, он был приятно удивлен результатами спортивных тренировок американского законодателя. Трамп не стал скрывать, что во время личной встречи его взгляд задержался на совершенно конкретной части телосложения республиканца.

"Я посмотрел на его задницу", — без лишней скромности резюмировал Дональд Трамп, оценивая крепкие ягодицы сенатора Джона Хьюстеда как доказательство его серьезного спортивного прошлого.

Подобные эпатажные комплименты уже стали фирменной чертой публичной риторики Трампа, часто использующего неформальные и провокационные высказывания для установления эмоционального контакта со своей аудиторией и разрядки атмосферы на политических митингах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что американский миллиардер Илон Маск официально возглавил список самых масштабных публичных доноров текущей промежуточной избирательной кампании в Соединенных Штатах, инвестировав сотни миллионов долларов в победу консервативных политиков. Бизнесмен сфокусировал финансовые ресурсы на сохранении и укреплении позиций представителей Республиканской партии в верхней палате Конгресса.