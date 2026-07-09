"Я тоже погибну": 80-летний Трамп неожиданно заговорил о своей смерти

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на полях саммита НАТО в Турции заявил, что считает себя главной целью Ирана. По мнению американского лидера, Тегеран стремится его убить из-за начавшейся им войны.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время общения с журналистами получил вопрос о новом президентском самолете, подаренном Катаром, которым американский лидер не воспользовался. Трамп связал это с рисками безопасности, а дальше начал размышлять вслух о том, не разделит ли он судьбу иранских лидеров.

"У них были лидеры, но их уже нет. И у них была другая группа лидеров, и их тоже уже нет. Сейчас у них еще одна группа лидеров, возможно, их тоже уже не будет. Кто знает?", — сказал Трамп.

После этого 80-летний Трамп предположил, что иранцы могут его убить.

"И знаете что? Возможно, я тоже погибну. Ведь я их главная мишень. Я номер один, потому что они отбросы", — добавил американский президент.

Заявление Трампа прозвучало после срыва мирного соглашения с Ираном и возобновления атак США. В Вашингтоне объяснили, что атаковали Иран в ответ на действия Тегерана.

Что касается самолета, то Трамп ранее объяснял, что новый Air Force One отправят на авиабазу Милденхолл в Великобритании "чтобы дать им возможность осмотреть самолет", и что он вылетит из Турции на старом самолете.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что не так с заявлением Трампа о разрешении на производство ракет Patriot в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Трамп назвал своего "любимого солдата" в Украине во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре.