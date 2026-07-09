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"Я теж загину": 80-річний Трамп несподівано заговорив про свою смерть

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран хоче вбити його на тлі зриву мирних переговорів

9 липня 2026, 16:25
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції на полях саміту НАТО в Туреччині заявив, що вважає себе головною ціллю Ірану. На думку американського лідера, Тегеран прагне його вбити через розпочату ним війну. 

"Я теж загину": 80-річний Трамп несподівано заговорив про свою смерть

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами отримав питання щодо нового президентського літака, подарованого Катаром, яким американський лідер не скористався. Трамп пов’язав це з безпековими ризиками, а далі почав розмірковувати вголос про те, чи не розділить він долю іранських лідерів.

"У них були лідери, але їх уже немає. І в них була інша група лідерів, і їх теж уже немає. Зараз у них є ще одна група лідерів, можливо, їх теж вже не буде. Хто знає?", — сказав Трамп.

Після цього, 80-річний Трамп припустив, що іранці можуть його вбити.

"І знаєте що? Можливо, я теж загину. Адже я їхня головна мішень. Я номер один, бо вони покидьки", — додав американський президент.

Заява Трампа прозвучала після зриву мирної угоди з Іраном та відновлення атак США. У Вашингтоні пояснили, що атакували Іран у відповідь на дії Тегерану.

Щодо літака, то Трамп раніше пояснював, що новий Air Force One відправлять на авіабазу Мілденголл у Великій Британії, "щоб дати їм можливість оглянути літак", і що він вилетить з Туреччини на старому літаку. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що не так з заявою Трампа про дозвіл на виробництво ракет Patriot в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Трамп назвав свого "улюбленого солдата" в Україні під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Анкарі.



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Джерело: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-iran-assassination-threat-b3011422.html
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