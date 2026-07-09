"Я теж загину": 80-річний Трамп несподівано заговорив про свою смерть

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп під час пресконференції на полях саміту НАТО в Туреччині заявив, що вважає себе головною ціллю Ірану. На думку американського лідера, Тегеран прагне його вбити через розпочату ним війну.
Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Дональд Трамп під час спілкування з журналістами отримав питання щодо нового президентського літака, подарованого Катаром, яким американський лідер не скористався. Трамп пов’язав це з безпековими ризиками, а далі почав розмірковувати вголос про те, чи не розділить він долю іранських лідерів.
Після цього, 80-річний Трамп припустив, що іранці можуть його вбити.
Заява Трампа прозвучала після зриву мирної угоди з Іраном та відновлення атак США. У Вашингтоні пояснили, що атакували Іран у відповідь на дії Тегерану.
Щодо літака, то Трамп раніше пояснював, що новий Air Force One відправлять на авіабазу Мілденголл у Великій Британії, "щоб дати їм можливість оглянути літак", і що він вилетить з Туреччини на старому літаку.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що не так з заявою Трампа про дозвіл на виробництво ракет Patriot в Україні.
Також "Коментарі" писали, що Трамп назвав свого "улюбленого солдата" в Україні під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Анкарі.