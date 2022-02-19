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Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину, - ​Байден

Запад полон решимости наложить серьезные санкции, если Россия будет продолжать нагнетать

сегодня, 00:15
Автор:

Ольга Чародий
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В ночь на 16 февраля Байден выступил с обращением в связи с ситуацией вокруг Украины. В частности, он заявил, что российский президент Владимир Путин принял решение вторжения в Украину.

Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину, - ​Байден

Джо Байден (фото из открытых источников)


"Да, я уверен, что намерен вторгнуться. Но пока он этого не сделал, всегда есть дипломатический путь", — сказал Байден.


По его словам, Запад полон решимости наложить серьезные санкции, если Россия будет продолжать нагнетать.


"Но еще не поздно решить вопрос за столом переговоров. 24 февраля Блинкен и Лавров договорились о встрече в Европе, если Россия не решит совершить нападение", — добавил американский президент.


Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Джо Байден 15 февраля уже выступал. Тогда он В своем обращении по поводу возможного вторжения российских войск в Украину президент США Джо Байден предупредил Россию об ответе США, если удар будет нанесен находящимся в Украине гражданам США. Фактически президент США прямым тестом предупредил руководство России о том, что США готовы вступить в прямую конфронтацию с РФ, если на территории Украины от российской агрессии пострадают американцы. Байден подчеркнул, что на сегодняшний день Вашингтон не хочет прямого противостояния с Россией, но в США не будет иного выбора, если в результате российского удара по Украине пострадают американцы. Тогда ответ в США пойдет очень оперативно. Причем Байден ответил, что речь идет не только о силовом ударе. Реакция США также будет направлена на кибератаки или другие способы ведения войны. Также Джо Байден заявил, что он приветствует предложение Москвы двигаться по дипломатическому пути для урегулирования всех спорных моментов. Но в этом диалоге США не готовы уступать "основные принципы".    


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