Ядерный апокалипсис из-за Ирана: насколько близко Трамп к самому страшному решению

В США уже открыто заявляют, что президент США Дональд Трамп может нанести ядерный удар по Ирану. И хотя Трамп ранее заявлял, что этого не нужно, блогер Такер Карлсон заявляет, что Израиль пытается подтолкнуть США к такому решению. Три модели искусственного интеллекта оценили вероятность ядерного удара.

Ядерка. Фото портал "Комментарии"

Gemini оценивает возможность ядерного удара США по Ирану приблизительно в 1-2%. По мнению модели, такой шаг можно было бы рассматривать только при прямой и критической угрозе, например, подготовке Ирана к немедленному применению собственного ядерного оружия против союзников США или американских баз.

Точная дата Gemini не называет. Гипотетический удар мог бы прийтись на период наивысшего обострения. В то же время, США имеют обычные высокоточные средства поражения укрепленных объектов, а применение ядерного оружия могло бы разрушить систему сдерживания и повлечь за собой глобальный кризис.

Grok оценивает шансы в 2–3%. Чат-бот ссылается на публичное заявление Трампа, который, по его словам, отверг ядерный вариант словами: "Ядерку не используем, нам не нужно".

Модель считает, что риск эскалации, возможный ответ Ирана по союзникам США и глобальные последствия делают такой сценарий почти нереальным. Упоминания Такера Карлсона о ядерном ударе Grok называет скорее громкой спекуляцией, чем свидетельством реального плана. Если ситуация обострится, гораздо вероятнее будут обычные мощные удары. Ядерный сценарий возможен только при полной потере контроля над ситуацией, а не как заранее запланированный шаг.

DeepSeek дает самую высокую оценку — 3-7% в течение ближайших 6-12 месяцев. Чат-бот объясняет это тем, что ядерное применение имело катастрофические последствия для репутации США и их союзников, в частности Израиля.

В то же время, модель допускает так называемый крайний сценарий: дипломатия окончательно провалится, а разведка сообщит, что Иран приблизился к созданию ядерной бомбы. Тогда некоторые эксперты, по оценке DeepSeek, могут рассматривать применение тактического ядерного оружия против подземных объектов, в частности Pickaxe Mountain. Однако базовым сценарием чат-бот называет обычные авиаудары.

Все три чата сходятся в одном: ядерный удар США по Ирану маловероятен, а обычные военные удары значительно реальнее. Различаются только оценки риска: Gemini называет 1-2%, Grok – 2-3%, DeepSeek – 3-7% на горизонте 6-12 месяцев. Конкретную дату возможного удара ни одна модель не прогнозирует.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой сценарий по Зеленскому могут готовить в США.



