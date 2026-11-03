Ядерний апокаліпсис через Іран: наскільки близько Трамп до найстрашнішого рішення

У США уже відкрито заявляють, що президент США Дональд Трамп може завдати ядерного удару по Ірану. І хоча Трамп раніше заявляв, що це не потрібно, блогер Такер Карлсон заявляє, що Ізраїль намагається підштовхнути США до такого рішення. Три моделі штучного інтелекту оцінили вірогідність ядерного удару.

Ядерка. Фото портал "Коментарі"

Gemini оцінює ймовірність ядерного удару США по Ірану приблизно в 1-2%. На думку моделі, такий крок можна було б розглядати лише за умови прямої та критичної загрози, наприклад підготовки Ірану до негайного застосування власної ядерної зброї проти союзників США або американських баз.

Точну дату Gemini не називає. Гіпотетичний удар міг би припасти на період найвищого загострення. Водночас США мають звичайні високоточні засоби ураження укріплених об'єктів, а застосування ядерної зброї могло б зруйнувати систему стримування та спричинити глобальну кризу.

Grok оцінює шанси в 2–3%. Чат-бот посилається на публічну заяву Трампа, який, за його словами, відкинув ядерний варіант словами: “Ядерну не використаємо, нам не треба”.

Модель вважає, що ризик ескалації, можлива відповідь Ірану по союзниках США та глобальні наслідки роблять такий сценарій майже нереальним. Згадки Такера Карлсона про ядерний удар Grok називає радше гучною спекуляцією, ніж свідченням реального плану. Якщо ситуація загостриться, значно ймовірнішими будуть звичайні потужні удари. Ядерний сценарій можливий лише за повної втрати контролю над ситуацією, а не як заздалегідь запланований крок.

DeepSeek дає найвищу оцінку — 3-7% упродовж найближчих 6-12 місяців. Чат-бот пояснює це тим, що ядерне застосування мало б катастрофічні наслідки для репутації США та їхніх союзників, зокрема Ізраїлю.

Водночас модель допускає так званий крайній сценарій: дипломатія остаточно провалиться, а розвідка повідомить, що Іран наблизився до створення ядерної бомби. Тоді окремі експерти, за оцінкою DeepSeek, можуть розглядати застосування тактичної ядерної зброї проти підземних об'єктів, зокрема Pickaxe Mountain. Проте базовим сценарієм чат-бот називає звичайні авіаудари.

Усі три чат-боти сходяться в одному: ядерний удар США по Ірану малоймовірний, а звичайні військові удари значно реальніші. Різняться лише оцінки ризику: Gemini називає 1-2%, Grok — 2-3%, DeepSeek — 3-7% на горизонті 6-12 місяців. Конкретної дати можливого удару жодна модель не прогнозує.

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