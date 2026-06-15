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Юбилей в Белом доме с закрытыми глазами: Трамп задремал во время спортивного шоу UFC Freedom 250

Ирония судьбы: Дональд Трамп уснул на турнире UFC, который устроили в Белом доме в честь его 80-летия

15 июня 2026, 13:48
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Недилько Ксения

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попал в курьезную ситуацию во время масштабного спортивного мероприятия, которое проходило непосредственно в его официальной резиденции. Американский лидер организовал грандиозное шоу смешанных единоборств UFC прямо на территории Белого дома, однако не смог выдержать динамики вечера.

Юбилей в Белом доме с закрытыми глазами: Трамп задремал во время спортивного шоу UFC Freedom 250

Юбилей Дональда Трампа. Фото: CNN

"Трамп заснул во время турнира UFC Freedom 250", — сообщают в сети, добавив, что это событие приурочили к празднованию 250-летия Америки и личному юбилею политика.

Масштабный вечер боев планировался как часть торжества ко дню рождения главы США. Однако кадры с камер зафиксировали, как виновник праздника погрузился в глубокий сон среди громкого турнира.

"Сонный Дональд, — иронизируют авторы сообщения, напоминая о старых политических насмешках республиканца в адрес своего бывшего оппонента. — Смеялся раньше над сонным Джо".

Несмотря на казус с юбиляром, самое спортивное шоу стало беспрецедентным событием, поскольку Белый дом впервые превратился в арену для профессиональных бойцовских поединков такого уровня.                                                                                                           

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Кремля Владимир Путин попал в крайне неудобную ситуацию во время своего очередного публичного выступления. Российский диктатор неожиданно прервал речь и буквально "завис" перед камерами на несколько десятков секунд. В течение длительной паузы он молча смотрел вверх и не мог произнести ни слова, после чего все же попытался продлить доклад.



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