Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попал в курьезную ситуацию во время масштабного спортивного мероприятия, которое проходило непосредственно в его официальной резиденции. Американский лидер организовал грандиозное шоу смешанных единоборств UFC прямо на территории Белого дома, однако не смог выдержать динамики вечера.

Юбилей Дональда Трампа. Фото: CNN

"Трамп заснул во время турнира UFC Freedom 250", — сообщают в сети, добавив, что это событие приурочили к празднованию 250-летия Америки и личному юбилею политика.

Масштабный вечер боев планировался как часть торжества ко дню рождения главы США. Однако кадры с камер зафиксировали, как виновник праздника погрузился в глубокий сон среди громкого турнира.

"Сонный Дональд, — иронизируют авторы сообщения, напоминая о старых политических насмешках республиканца в адрес своего бывшего оппонента. — Смеялся раньше над сонным Джо".

Несмотря на казус с юбиляром, самое спортивное шоу стало беспрецедентным событием, поскольку Белый дом впервые превратился в арену для профессиональных бойцовских поединков такого уровня.

глава Кремля Владимир Путин попал в крайне неудобную ситуацию во время своего очередного публичного выступления. Российский диктатор неожиданно прервал речь и буквально "завис" перед камерами на несколько десятков секунд. В течение длительной паузы он молча смотрел вверх и не мог произнести ни слова, после чего все же попытался продлить доклад.

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