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Ювілей у Білому домі із заплющеними очима: Трамп задрімав під час спортивного шоу UFC Freedom 250

Іронія долі: Дональд Трамп заснув на турнірі UFC, який влаштували у Білому домі на честь його 80-річчя

15 червня 2026, 13:48
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Недилько Ксения

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп потрапив у курйозну ситуацію під час масштабного спортивного заходу, який проходив безпосередньо в його офіційній резиденції. Американський лідер організував грандіозне шоу змішаних єдиноборств UFC прямо на території Білого дому, проте не зміг витримати динаміки вечора.

Ювілей у Білому домі із заплющеними очима: Трамп задрімав під час спортивного шоу UFC Freedom 250

Ювілей Дональда Трампа. Фото: CNN

"Трамп заснув під час турніру UFC Freedom 250", — повідомляють у мережі, додавши, що цю подію приурочили до святкування 250-річчя Америки та особистого ювілею політика.

Масштабний вечір боїв планувався як частина урочистостей до дня народження очільника США. Однак кадри з камер зафіксували, як винуватець свята занурився в глибокий сон посеред гучного турніру.

"Сонний Дональд, — іронізують автори повідомлення, нагадуючи про старі політичні кпини республіканця на адресу свого колишнього опонента. — Сміявся раніше з сонного Джо".

Незважаючи на казус із ювіляром, саме спортивне шоу стало безпрецедентною подією, оскільки Білий дім уперше перетворився на арену для професійних бійцівських поєдинків такого рівня.

                                                                                                                      

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник Кремля Володимир Путін потрапив у вкрай незручну ситуацію під час свого чергового публічного виступу. Російський диктатор неочікувано перервав промову і буквально "завис" перед камерами на кілька десятків секунд. Протягом тривалої паузи він мовчки дивився угору та не міг вимовити жодного слова, після чого все ж спробував продовжити доповідь.



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