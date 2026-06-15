Ювілей у Білому домі із заплющеними очима: Трамп задрімав під час спортивного шоу UFC Freedom 250

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Недилько Ксения
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп потрапив у курйозну ситуацію під час масштабного спортивного заходу, який проходив безпосередньо в його офіційній резиденції. Американський лідер організував грандіозне шоу змішаних єдиноборств UFC прямо на території Білого дому, проте не зміг витримати динаміки вечора.
Ювілей Дональда Трампа. Фото: CNN
Масштабний вечір боїв планувався як частина урочистостей до дня народження очільника США. Однак кадри з камер зафіксували, як винуватець свята занурився в глибокий сон посеред гучного турніру.
Незважаючи на казус із ювіляром, саме спортивне шоу стало безпрецедентною подією, оскільки Білий дім уперше перетворився на арену для професійних бійцівських поєдинків такого рівня.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник Кремля Володимир Путін потрапив у вкрай незручну ситуацію під час свого чергового публічного виступу. Російський диктатор неочікувано перервав промову і буквально "завис" перед камерами на кілька десятків секунд. Протягом тривалої паузи він мовчки дивився угору та не міг вимовити жодного слова, після чого все ж спробував продовжити доповідь.