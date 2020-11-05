За 6 голосов от победы: кто из кандидатов в президенты США резко вырвался вперед

Джо Байден резко вырвался вперед на выборах президента США. По состоянию на 8:30 по киевскому времени ему удалось получить 264 голоса из 270 необходимых для победы. Об этом сообщает The Associated Press.

Президентские выборы в США. Фото: Rajanish Kakade/AP

Демократу Джо Байдену удалось, в частности, взять один из ключевых штатов — Мичиган. Он был в числе колеблющихся. То есть спрогнозировать наперед, кто же станет здесь фаворитом, было практически невозможно.

А вот Дональд Трамп пока значительно уступает своему основному конкуренту. У него на данный момент лишь 214 потенциальных голосов выборщиков.





В США президента выбирают по многоуровневой системе. То есть сначала голосуют граждане, затем выборщики от штата (их число зависит от количества населения) должны будут поддержать того кандидата, который победил в их штате. Чтобы стать президентом, кандидату необходимо собрать не менее 270 голосов выборщиков.

Пока еще не подвели итоги голосования в штатах Пенсильвания, Северная Каролина, Аризона, Огайо и Техас. По одному-два процента, которые, вероятно, уже не изменят ход голосования посчитать осталось в Джорджии, Айове, Висконсине, Мичигане, Нью-Гемпшире и Флориде.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп собрался судиться из-за выборов.

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