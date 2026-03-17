«За тысячи миль от нас»: Трамп подверг сомнению необходимость дальнейшей помощи Украине

Президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о целесообразности масштабной поддержки Киева, апеллируя к значительному географическому расстоянию между государствами. Своими мыслями он поделился во время официального обеда с членами совета Trump Kennedy Center в Белом доме.

Несмотря на то, что Вашингтон продолжает взаимодействие с Североатлантическим альянсом по украинскому вопросу, Трамп намекнул на необходимость пересмотра роли Соединенных Штатов в этом процессе.

"Мы работаем с НАТО по Украине", — отметил американский лидер, однако сразу добавил критическое замечание по привлечению США.

Главным аргументом президента явилась удаленность зоны боевых действий от американских границ. По его мнению, фактор расстояния должен быть решающим в определении объемов помощи.

"Украина находится в тысячах миль от нас. Нам не нужно это делать", — резюмировал Дональд Трамп.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в Конгрессе относительно бюджетных ассигнований на оборонные нужды союзников и призывов администрации к большей самостоятельности европейских членов НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент США Дональд Трамп во время своего очередного публичного выступления прокомментировал способность людей адаптироваться к жизни в условиях постоянной опасности. Политик провел параллель между ситуацией в Ливане и продолжающейся войной в Украине.

Трамп отметил, что жители этих стран демонстрируют удивительную приспособленность к сложным обстоятельствам. "Ливанцы привыкли к бомбардировкам. Я имею в виду, что даже в Украине живут люди. Можно было бы подумать, что они не могли бы жить в Украине, но они живут", — заявил президент.