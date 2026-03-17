Головна Новини Світ США «За тисячі миль від нас»: Трамп поставив під сумнів необхідність подальшої допомоги Україні
«За тисячі миль від нас»: Трамп поставив під сумнів необхідність подальшої допомоги Україні

17 березня 2026, 00:57
Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп знову порушив питання доцільності масштабної підтримки Києва, апелюючи до значної географічної відстані між державами. Своїми думками він поділився під час офіційного обіду з членами ради Trump Kennedy Center у Білому домі.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Попри те, що Вашингтон продовжує взаємодію з Північноатлантичним альянсом щодо українського питання, Трамп натякнув на необхідність перегляду ролі Сполучених Штатів у цьому процесі.

"Ми працюємо з НАТО щодо України", — зазначив американський лідер, проте одразу додав критичне зауваження щодо залученості США.

Головним аргументом президента стала віддаленість зони бойових дій від американських кордонів. На його переконання, фактор відстані має бути вирішальним у визначенні обсягів допомоги.

"Україна знаходиться за тисячі миль від нас. Нам не потрібно цього робити", — резюмував Дональд Трамп.

Ця заява пролунала на тлі триваючих дискусій у Конгресі щодо бюджетних асигнувань на оборонні потреби союзників та закликів адміністрації до більшої самостійності європейських членів НАТО.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп під час свого чергового публічного виступу прокоментував здатність людей адаптуватися до життя в умовах постійної небезпеки. Політик провів паралель між ситуацією в Лівані та триваючою війною в Україні.

Трамп зауважив, що мешканці цих країн демонструють дивовижну пристосованість до складних обставин. "Ліванці звикли до бомбардувань. Я маю на увазі, що навіть в Україні живуть люди. Можна було б подумати, що вони не могли б жити в Україні, але вони живуть", — заявив президент.



