Забота о "безопасности персонала": США переносят посольство из Киева во Львов

Соединенные Штаты переносят свое посольство в Украине из столицы Киева в западный город Львов, заявил в понедельник, 15 февраля, госсекретарь Энтони Блинкен, ссылаясь на "резкое ускорение наращивания российских сил". Об этом сообщает Reuters.

Госсекретарь США Энтони Блинкен - фото из открытых источников

Этот шаг сделан после того, как американские официальные лица предупредили, что Москва продолжает накапливать более 100 000 военных у границы России с Украиной и в соседней Беларуси, и в любой момент может совершить сокрушительное нападение, в том числе на Киев. Москва отвергает обвинения Запада в планировании вторжения.

"Вторжение в Украину может повлечь за собой массовое насилие, массовые разрушения, а гибель людей не станет дискриминацией между американцами, украинцами или другими", — сказал на брифинге спикер Госдепартамента Нед Прайс.

В своем заявлении Блинкен отметил, что решение о переносе деятельности посольства во Львов – примерно в 80 км от западной границы Украины с Польшей – было принято из-за заботы о безопасности персонала.

Большинству сотрудников посольства уже приказано уехать из Украины, а гражданам США рекомендовано покинуть страну коммерческим путем.

Блинкен сказал, что перенос операций посольства "никаким образом" не подрывает поддержку США "суверенитета и территориальной целостности" Украины, и что американские дипломаты будут "оставаться" с украинским правительством.

По его словам, Соединенные Штаты продолжают давить на Москву по поводу дипломатического решения.

Прайс, однако, сказал журналистам, что "нам непонятно, заинтересована ли Россия... придерживаться дипломатического курса". По его словам, Вашингтон учел комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова на телевизионной встрече с президентом России Владимиром Путиным о том, что Москва будет настаивать на дипломатических усилиях, чтобы получить гарантии безопасности от Запада.

"Мы не приняли во внимание никаких признаков деэскалации" со стороны российских войск, продолжил Прайс. По его словам, перемещение посольства базировалось на оценке того, что "мы видим на местах своими глазами, что является продолжающимся и неспровоцированным наращиванием России".

"Эта четкая вероятность, возможно, более реальна, чем когда-либо ранее, что Россия может решить продолжить военные действия", — сказал Прайс.

Главный дипломат США в Украине, временный поверенный в делах Кристина Квин, будет работать из Львова, а миссию США в Киеве будет охранять полиция Национальной гвардии Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", последние данные, которые располагает американской разведкой, свидетельствуют о том, что в Кремле еще не приняли окончательного решения по вторжению российских войск в Украину.

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