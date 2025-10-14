Навіщо США затіяли історію з «Томагавками»: на що сподівається Трамп

У Кремлі вже зробили кілька істеричних заяв про "Томагавки". Мєдвєдєв всіх лякав брудною бомбою, а Пєсков – зупинився за крок від Третьої світової. про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважив, якщо слідкувати за аналогією з усіма попередніми подіями, дозвіл американців на певний тип зброї, відкриває можливість отримання європейських аналогів. У цьому конкретному випадку мова теоретично може йти про "Таируси".

"Росіяни абсолютно праві, коли говорять, що "Томагавки" навряд чи можуть змінити хід війни на полі бою. Але "Томагавки", які не зможе зупиняти російське ПРО, створюють загрозу того, що Україна може, як мінімум, частково зупинити експорт російської нафти. Протягом місяця Україна нанесла два удари по портам Усть-Луг та Приморську, а також по перекачувальним станціям. Це, схоже, була демонстрація того, що американці можуть зняти заборону на удари по цим обʼєктам", – зазначив політолог.

За його словами, Україна, звичайно при цьому дуже ризикує, адже це призведе до масованих ударів по експортній інфраструктурі портів Великої Одеси. При цьому у Вашингтоні, схоже вважають, що страх отримання "Томагавків", може працювати сам по собі. Зрештою, "Томагавки" – це не тільки і не стільки про Україну, скільки попередження: спробуєте щось зробити в воєнному плані з країнами НАТО, як мінімум, отримаєте знищення всієї інфраструктури нафтового експорту. Росіяни знають, що нічого тут не зможуть протиставити.

"Я залишаюся на позиціях, що РФ не може зараз розпочинати війну з країнами НАТО. Вони до цього не готові, що опосередковано показує компліментарність заяв Путіна щодо Трампа. Поки історія про "Томагавки" - це частина гібридної війни США проти Росії по примушуванню до переговорів", – зазначив політолог.

Він не виключає, що росіяни спробують розігрувати гру, натякнувши, що вони більше не нападають на НАТО, а американці поки що мовчазно дають РФ можливість воювати в Україні. Тому формула "переговори після припинення вогню" залишається нашою головною ціллю.

