Зачем Уиткофф и Кушнер собрались к Путину: Трамп удивил заявлением

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп уверяет, что не имеет никакой информации о встрече его спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома заявил в интервью для Reuters.
Журналисты отметили, Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о возможной предстоящей поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву, о чем ранее в среду сообщало издание Bloomberg.
Стоит отметить, в ходе этого же интервью Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит потенциальное мирное соглашение.
Дональд Трамп заявил, что якобы Владимир Путин готов завершить вторжение в Украину.
Зеленский, по мнению американского лидера, был более сдержанным. В то же время отвечая на вопрос журналистов, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".
Кроме того, американский лидер не исключает встречи с президентом Украины на экономическом форуме в Давосе.
В видеообращении он проинформировал об очередных переговорах с командой президента Дональда Трампа.