Зачем Уиткофф и Кушнер собрались к Путину: Трамп удивил заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Зачем Уиткофф и Кушнер собрались к Путину: Трамп удивил заявлением

Дональд Трамп говорит, что ничего не знает о визите Уиткоффа и Кушнера к Путину

15 января 2026, 07:01
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп уверяет, что не имеет никакой информации о встрече его спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома заявил в интервью для Reuters.

Зачем Уиткофф и Кушнер собрались к Путину: Трамп удивил заявлением

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналисты отметили, Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о возможной предстоящей поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву, о чем ранее в среду сообщало издание Bloomberg.

Стоит отметить, в ходе этого же интервью Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит потенциальное мирное соглашение.

"Я думаю, что он (Путин, – ред.) готов заключить сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку", – отметил глава Белого дома. 

Дональд Трамп заявил, что якобы Владимир Путин готов завершить вторжение в Украину. 

Зеленский, по мнению американского лидера, был более сдержанным. В то же время отвечая на вопрос журналистов, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский". 

Кроме того, американский лидер не исключает встречи с президентом Украины на экономическом форуме в Давосе.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает работу с Соединенными Штатами Америки над гарантиями безопасности и восстановлением.

В видеообращении он проинформировал об очередных переговорах с командой президента Дональда Трампа.

"У нас сейчас очень продуктивная работа с президентом США, с его командой. Детали всего этого мы обсудили. Проинформировал о ситуации с российскими ударами, о необходимости ПВО. Говорили, как дополнительное давление на Россию может обеспечить сильные дипломатические результаты", — сказал Зеленский.




Источник: https://www.reuters.com/world/europe/trump-says-zelenskiy-not-putin-is-holding-up-ukraine-peace-deal-2026-01-15/
