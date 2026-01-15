Навіщо Віткофф та Кушнер зібралися до Путіна: Трамп здивував заявою

Президент США Дональд Трамп запевняє, що не має жодної інформації про зустріч його спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це глава Білого дому заявив в інтерв'ю Reuters.

Журналісти зазначили, Дональд Трамп заявив, що йому нічого не відомо про можливу майбутню поїздку Віткоффа і Кушнера до Москви, про що раніше в середу повідомляло видання Bloomberg.

Варто зазначити, що в ході цього ж інтерв'ю Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує потенційну мирну угоду.

"Я думаю, що він (Путін, – ред.) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду", – зазначив голова Білого дому.

Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін нібито готовий завершити вторгнення в Україну.

Зеленський, на думку американського лідера, був стриманішим. Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".

Крім того, американський лідер не відкидає зустрічі з президентом України на економічному форумі в Давосі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує роботу зі Сполученими Штатами Америки над гарантіями безпеки та відновленням.

У відеозверненні він поінформував про чергові переговори із командою президента Дональда Трампа.

"У нас зараз дуже продуктивна робота з президентом США, з його командою. Деталі всього цього ми обговорили. Поінформував про ситуацію з російськими ударами, необхідність ППО. Говорили, як додатковий тиск на Росію може забезпечити сильні дипломатичні результати", — сказав Зеленський.



