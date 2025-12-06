Более 60% граждан США поддерживают предоставление Украине американского оружия в ее борьбе против России и считают, что Украина должна победить в войне против России. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует опрос Института Рейгана.

США. Фото: из открытых источников

Данные этого года демонстрируют рекордно высокую поддержку защиты Украины, растущую приверженность НАТО и твердое двухпартийное согласие относительно того, что США должны содержать самую мощную армию в мире.

Опрос подтверждает, что 64% опрошенных ответили, что США должны быть более вовлеченными и брать на себя ведущую роль в международных делах, включая 79% республиканцев MAGA и 57% демократов.

Социологи выяснили, что также 62% опрошенных считают, что Украина должна победить, а 64% поддерживают предоставление Украине американского оружия, что на 9 пунктов больше, чем в прошлом году, с двухпартийной поддержкой (59% республиканцев, 75% демократов).

Как показывает опрос, поддержка НАТО достигла рекордного максимума в 68%, с сильной двухпартийной поддержкой обязательств по 5 статье.

87% респондентов считают, что для США важно иметь самую мощную армию в мире, а 71% согласны, что мир более вероятен, когда Америка является сильнейшим государством.

Опрос был проведен с 23 октября 2025 года по 3 ноября 2025 года двухпартийной исследовательской группой Beacon Research и Shaw & Company Research. Общий размер выборки составил 2507 человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — удивительно, что многие переживают из-за возможных договоренностей с США. Они и раньше их не выполняли, а теперь так тем более. Они ясно указали, что наша часть мира их не интересует, как и экспорт демократии. Правда, здесь их понять можно. Демократии у них не осталось у самих. Экспортировать нечего. Такое мнение высказал политолог Петр Олещук.



