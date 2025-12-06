Завдання із зірочкою для Трампа: скільки американців вважають, що Україна має перемогти у війні

Понад 60% громадян США підтримують надання Україні американської зброї у її боротьбі проти Росії та вважають, що Україна має перемогти у війні проти Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчить опитування Інституту Рейгана.

США. Фото: із відкритих джерел

Дані цього року демонструють рекордно високу підтримку захисту України, зростаючу відданість НАТО та тверду двопартійну згоду щодо того, що США мають утримувати найпотужнішу армію у світі.

Опитування підтверджує, що 64% опитаних відповіли, що США мають бути більш залученими та брати на себе провідну роль у міжнародних справах, включаючи 79% республіканців MAGA та 57% демократів.

Соціологи з'ясували, що також 62% опитаних вважають, що Україна має перемогти, а 64% підтримують надання Україні американської зброї, що на 9 пунктів більше ніж минулого року з двопартійною підтримкою (59% республіканців, 75% демократів).

Як показує опитування, підтримка НАТО досягла рекордного максимуму в 68%, із сильною двопартійною підтримкою зобов'язань за 5 статтею.

87% респондентів вважають, що для США важливо мати найпотужнішу армію у світі, а 71% згодні, що світ вірогідніший, коли Америка є найсильнішою державою.

Опитування було проведено з 23 жовтня 2025 року по 3 листопада 2025 року двопартійною дослідницькою групою Beacon Research та Shaw & Company Research. Загальний розмір вибірки становив 2507 осіб.

