Загадочные следы на шее Дональда Трампа: сеть разразилась предположениями о состоянии здоровья политика

Последние публичные выступления Дональда Трампа привлекли внимание не только к его риторике, но и специфическим деталям внешнего вида. В социальных сетях и медиа активно обсуждают необычные красные пятна, которые заметили на шее политика во время последних мероприятий.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Пользователи и эксперты-дерматологи в сети начали выдвигать многочисленные теории от последствий косметических процедур до симптомов определенных заболеваний.

"Эти отметины выглядят довольно необычно и появляются уже не в первый раз. Это вызывает закономерные вопросы у избирателей и наблюдателей по поводу физического состояния лидера", — отмечают в комментариях к вирусным снимкам.

Пока официальный штаб Трампа воздерживается от комментариев по поводу этих наблюдений, сторонники политика напоминают, что подобные "сенсации" уже возникали раньше (в том числе во время праймериз), но никогда не подтверждались серьезными медицинскими выводами.

Ввиду того, насколько придирчиво американское общество следит за здоровьем главных кандидатов, такие визуальные нюансы мгновенно становятся инструментом в политической борьбе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе внимание журналистов привлекли не только громкие заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии и Совета мира, но и состояние его рук. На обеих кистях 79-летнего президента заметили отчетливые темно-фиолетовые пятна, похожие на синяки.

Подобные метки уже фиксировались у Трампа ранее, в том числе в ноябре 2025 года. Официальные представители администрации, в частности пресс-секретарь Каролин Ливитт, ранее заявляли, что у президента диагностирована хроническая венозная недостаточность. Врачи объясняют появление гематом сочетанием ломкости сосудов, активных рукопожатий с другими лидерами и употреблением аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.