Загадкові сліди на шиї Дональда Трампа: мережа вибухнула припущеннями про стан здоров'я політика

Останні публічні виступи Дональда Трампа привернули увагу не лише його риторикою, а й специфічними деталями зовнішнього вигляду. У соціальних мережах та медіа активно обговорюють незвичні червоні плями, які помітили на шиї політика під час останніх заходів.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Користувачі та експерти-дерматологи в мережі почали висувати численні теорії — від наслідків косметичних процедур до симптомів певних захворювань.

"Ці відмітини виглядають досить незвично і з’являються вже не вперше. Це викликає закономірні запитання у виборців та спостерігачів щодо фізичного стану лідера", — зазначають у коментарях до вірусних знімків.

Поки офіційний штаб Трампа утримується від коментарів щодо цих спостережень, прихильники політика нагадують, що подібні "сенсації" вже виникали раніше (зокрема під час праймеріз), але ніколи не підтверджувалися серйозними медичними висновками.

Зважаючи на те, наскільки прискіпливо американське суспільство стежить за здоров'ям головних кандидатів, такі візуальні нюанси миттєво стають інструментом у політичній боротьбі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі увагу журналістів привернули не лише гучні заяви президента США Дональда Трампа про Гренландію та "Раду миру", а й стан його рук. На обох кистях 79-річного президента помітили виразні темно-фіолетові плями, схожі на синці.

Подібні мітки вже фіксувалися у Трампа раніше, зокрема у листопаді 2025 року. Офіційні представники адміністрації, зокрема прессекретар Каролін Лівітт, раніше заявляли, що у президента діагностовано хронічну венозну недостатність. Лікарі пояснюють появу гематом поєднанням ламкості судин, активних рукопотискань з іншими лідерами та вживанням аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань.