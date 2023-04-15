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Заключенный журналист направил первое письмо из России: рассказал, что делает в тюрьме

Американский журналист Эван Гершкович написал первое письмо из российской тюрьмы.

сегодня, 18:30
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Автор:

Slava Kot

В марте российские службы безопасности были арестованы американским журналистом Эваном Гершковичем. Теперь гражданин США смог впервые отправить письмо домой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание WJS.

Заключенный журналист направил первое письмо из России: рассказал, что делает в тюрьме

Эван Гершкович. Фото из открытых источников

Американский журналист, находясь в российской тюрьме, написал письмо для своей семьи в США. Гершкович отметил, что после ареста российскими спецслужбами до сих пор "не теряет надежды".


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"Хочу сказать, что я не теряю надежды. Читаю. Занимаюсь спортом. И пытаюсь писать. Возможно, наконец-то я напишу что-нибудь хорошее", — рассказал о своем пребывании в российской тюрьме Эван Гершкович.

Гражданин США успел пошутить над едой в тюрьме.

"Мама, к сожалению, хорошо или плохо, ты подготовила меня к тюремной еде", — пишет американский журналист и добавляет, что на завтрак ест пшеничную кашу.

На письме Эвана Гершкович стоит дата 5 апреля. Его семья получила записи журналиста 14 апреля. Письмо было написано на русском языке. Родители Гершковича являются эмигрантами из СССР и в быту говорят по-русски. Часть из письма можно просмотреть ниже:

Заключенный журналист направил первое письмо из России: рассказал, что делает в тюрьме - фото 2

Напомним, что российские спецслужбы задержали американского журналиста Эвана Гершковича 29 марта по обвинениям в шпионаже в пользу других стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден впервые отреагировал на российские действия в отношении американского журналиста, которого схватили в России якобы за шпионаж.

Также "Комментарии" писали о госсекретаре США, который рассказал как утечка разведанных повлияла на сотрудничество США с союзниками.



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Источник: https://www.wsj.com/articles/jailed-wsj-reporter-in-letter-home-says-he-is-not-losing-hope-4cbbd1af?mod=evan_gershkovich_lead_pos2
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