Закрытие воздушного пространства над Венесуэлой: Трамп ответил, готов ли он начать новую войну

Президент США Дональд Трамп объяснил свой пост о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, а также выяснилось, что он поговорил с главой этой страны Николасом Мадуро по телефону. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время общения с представителями масс-медиа Дональд Трамп заявил, что его предупреждение в социальных сетях о закрытии воздушного пространства Венесуэлы, не является сигналом о неизбежности авиаудара.

"Не вычитывайте из этого ничего особенного"", — сказал президент США.

Также Дональд Трамп заявил, что сделал предупреждение о воздушном пространстве, "поскольку мы считаем Венесуэлу не очень дружественной страной".

Еще выяснилось, что Дональд Трамп поговорил с венесуэльским лидером Николасом Мадуро по телефону. Через несколько минут после того, как глава Белого дома подтвердил телефонный разговор, Мадуро впервые за несколько дней появился на публике, положив конец спекуляциям в стране о его бегстве.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп объявил о "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой. Об этом говорится в публикации президента США в Truth Social.

"Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым", — заявил президент США.

Стоит отметить, что "закрытие неба, или "бесполетная зона" над определенной территорией означает запрет любых полетов над ней, включая военные самолеты и вертолеты.

СМИ тогда сообщили, что в случае конфликта Соединенных Штатов и Венесуэлы такое заявление Трампа могло означать подготовку к проведению боевых операций в небе южноамериканской страны.



