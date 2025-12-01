Закриття повітряного простору над Венесуелою: Трамп відповів, чи готовий він розпочати нову війну

Президент США Дональд Трамп пояснив свою посаду про закриття повітряного простору над Венесуелою, а також з'ясувалося, що він поговорив із главою цієї країни Ніколасом Мадуро телефоном. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "CNN".

Під час спілкування з представниками мас-медіа Дональд Трамп заявив, що його попередження у соціальних мережах про закриття повітряного простору Венесуели не є сигналом про неминучість авіаудару.

"Не вичитуйте з цього нічого особливого", — сказав президент США.

Також Дональд Трамп заявив, що зробив попередження про повітряний простір, "оскільки ми вважаємо Венесуелу не дуже дружньою країною".

Ще з'ясувалося, що Дональд Трамп поговорив із венесуельським лідером Ніколасом Мадуро телефоном. Через кілька хвилин після того, як глава Білого дому підтвердив телефонну розмову, Мадуро вперше за кілька днів з'явився на публіці, поклавши край спекуляціям у країні про його втечу.

"До всіх авіакомпаній, пілотів, наркоторговців та торговців людьми, будь ласка, вважайте повітряний простір над і навколо Венесуели повністю закритим", — заявив президент США.

Варто зазначити, що "закриття неба, або "безполітна зона" над певною територією означає заборону будь-яких польотів над нею, включаючи військові літаки та гелікоптери.

ЗМІ тоді повідомили, що у разі конфлікту Сполучених Штатів та Венесуели така заява Трампа могла означати підготовку до проведення бойових операцій у небі американської країни.



