Трамп объявил о "закрытии неба" над Венесуэлой: что происходит

Президент США Дональд Трамп объявил о "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации президента США в Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым", — заявил президент США.

Стоит отметить, что "закрытие неба, или "бесполетная зона" над определенной территорией означает запрет любых полетов над ней, включая военные самолеты и вертолеты.

В случае конфликта Соединенных Штатов и Венесуэлы такое заявление Трампа может означать о подготовке к проведению боевых операций в небе южноамериканской страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия поставляет вооружение Венесуэле и не исключил возможности передачи Каракасу комплекса Орешник. Об этом российский депутат сказал в интервью российским пропагандистам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Венесуэле начинается массовая мобилизация военных, оружия и техники в ответ на наращивание американских военных кораблей и войск в Карибском море.

Планируется, что сухопутные войска, воздушные, военно-морские и резервные силы страны проведут масштабные учения. Об этом пишет CNN.

По словам министра обороны Венесуэлы Падрино Лопеса, развертывание происходит в ответ на "империалистическую угрозу", которую составляет наращивание сил США.

В учениях также примет участие Боливарианское ополчение. Это резервные силы, состоящие из гражданских лиц, созданные еще бывшим президентом Уго Чавесом и названные в честь известного революционера Симона Боливара.



