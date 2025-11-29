Трамп объявил о "закрытии неба" над Венесуэлой: что происходит

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп объявил о "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации президента США в Truth Social.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Стоит отметить, что "закрытие неба, или "бесполетная зона" над определенной территорией означает запрет любых полетов над ней, включая военные самолеты и вертолеты.
В случае конфликта Соединенных Штатов и Венесуэлы такое заявление Трампа может означать о подготовке к проведению боевых операций в небе южноамериканской страны.
Читайте также на портале "Комментарии" — первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия поставляет вооружение Венесуэле и не исключил возможности передачи Каракасу комплекса Орешник. Об этом российский депутат сказал в интервью российским пропагандистам.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Венесуэле начинается массовая мобилизация военных, оружия и техники в ответ на наращивание американских военных кораблей и войск в Карибском море.
Планируется, что сухопутные войска, воздушные, военно-морские и резервные силы страны проведут масштабные учения. Об этом пишет CNN.
По словам министра обороны Венесуэлы Падрино Лопеса, развертывание происходит в ответ на "империалистическую угрозу", которую составляет наращивание сил США.
В учениях также примет участие Боливарианское ополчение. Это резервные силы, состоящие из гражданских лиц, созданные еще бывшим президентом Уго Чавесом и названные в честь известного революционера Симона Боливара.