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Запад недостаточно помогает Украине с подготовкой пилотов F-16: какая причина

Запад настоял, что пилотами F-16 могут быть только украинские граждане

21 июня 2024, 23:45
Автор:
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Марьян Ощановский
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Западные партнеры не прилагают усилия, чтобы Силы обороны Украины как можно быстрее получили подготовленных пилотов для истребителей F-16, рассказал военный эксперт Иван Ступак.

Запад недостаточно помогает Украине с подготовкой пилотов F-16: какая причина

Пилоты F-16 продолжают проходить обучение. Фото из открытых источников

По словам военного эксперта, Джо Байден несколько лукавил, когда заявил, что американская военная помощь будет в первую очередь направляться Украине.

"В случае подготовки украинских пилотов F-16 этот принцип не сработал. США отказали Украине в обучении пилотов вне очереди, заявив, что у них есть обязательства по подготовке пилотов перед другими партнерами, а потому украинских пилотов будут учить только тогда, когда до них дойдет очередь", – рассказал Иван Ступак.

Военный эксперт отметил, что Запад также настоял на том, что пилотами переданных ВСУ самолетов F-16 могут быть только украинские граждане, что сделало невозможным привлечение пилотов из других стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США усиливают давление на Китай, ослабляя его экономические возможности и влияние в Азии, заявил политолог Андрей Городницкий. "Китай сейчас очень сильно страдает от США. Давление Штатов усилилось после визита Путина в Китай и очередного нагнетания ситуации вокруг Тайваня, поскольку, несмотря на визит Си Цзиньпина в Европу и встречу с Макроном, Пекин решил продолжать политику поддержки России", – рассказал политолог.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что главарь Чечни Рамзан Кадыров 8 июня тайно женил двух своих сыновей — 17-летнего Эли и 16-летнего Адама. По информации российских оппозиционных СМИ, супругой старшего сына главы Чечни стала внучка депутата Госдумы Адама Делимханова, которого называют двоюродным братом Кадырова. Проанализировав соцсети матери невесты, Хеди Делимхановой, журналисты установили, что жене Эли не более 14 лет.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9I99y5Zchzo
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