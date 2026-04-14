Заплатили 40 миллионов долларов Мелании: в США говорят о взятке жене Трампа

В США разгорелся политический скандал вокруг крупного соглашения на производство фильма о Мелании Трамп. Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что выплата 40 миллионов долларов компанией Amazon MGM Studios может быть взяткой и попыткой повлиять на администрацию Дональда Трампа.

Мелания Трамп. Фото из открытых источников

В марте сенатор Элизабет Уоррен от штата Массачусетс и конгрессмен Генк Джонсон от штата Джорджия начали расследование того, были ли инвестиции Amazon MGM в фильм "Мелания" частью "коррупционной договоренности о предоставлении услуг администрации Трампа".

Как указывает Уоррен, речь идет не только о 40 миллионах долларов за права на фильм, но и о дополнительных 35 миллионах долларов на его продвижение. Такая сумма значительно превышает рыночные оценки, ведь предложение Amazon было на 26 миллионов долларов больше, чем у Disney, а документальный фильм заработал всего 16,6 миллиона долларов по всему миру после выхода в кинотеатрах.

В обращении к компании сенаторы подчеркнули, что подобные финансовые решения могут нарушать антикоррупционное законодательство США, запрещающее предоставлять "что угодно" лицам, связанным с властями, с целью получения влияния. Они также потребовали объяснить, контактировала ли компания с представителями семьи Трампов при заключении соглашения.

"Мы не соглашаемся с предположением, что наше решение было неуместным. Мы регулярно выпускаем документальные фильмы, предлагающие уникальные взгляды на культурных и исторических деятелей со всего политического спектра", – сказал вице-президент Amazon по государственной политике Брайан Гьюзман.

Однако этот ответ не удовлетворил сенаторку Уоррен. Она заявила, что выплата таких сумм значительно превышает рыночную цену и выглядит как коррупция.

"Если здесь нет ничего несправедливого, почему Amazon не объясняет, почему он заплатил втрое больше, чем следующий высший участник торгов? Это пахнет коррупцией в самом чистом виде. Amazon должен немедленно отчитываться перед Конгрессом и американским народом", — говорится в заявлении.

Законодатели также обращают внимание на пожертвования компании. Amazon предоставила 1 миллион долларов в фонд инаугурации Трампа и неразглашенную сумму на строительство нового бального зала Белого дома. Законодатели также отмечают интересы Amazon и Джеффа Безоса в вопросах, входящих в компетенцию администрации Трампа, от антимонопольных соглашений до федеральных контрактов.

"Когда мы видим олигархов и технологических магнатов на почетных местах на инаугурации Трампа, существует опасение, что богатые и влиятельные будут иметь опасно большое влияние на страну. Реакция Amazon "здесь ничего не происходит" делает эти опасения реальностью", — добавил Джонсон.

