Заплатили 40 миллионов долларов Мелании: в США говорят о взятке жене Трампа

Slava Kot
В США разгорелся политический скандал вокруг крупного соглашения на производство фильма о Мелании Трамп. Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что выплата 40 миллионов долларов компанией Amazon MGM Studios может быть взяткой и попыткой повлиять на администрацию Дональда Трампа.
В марте сенатор Элизабет Уоррен от штата Массачусетс и конгрессмен Генк Джонсон от штата Джорджия начали расследование того, были ли инвестиции Amazon MGM в фильм "Мелания" частью "коррупционной договоренности о предоставлении услуг администрации Трампа".
Как указывает Уоррен, речь идет не только о 40 миллионах долларов за права на фильм, но и о дополнительных 35 миллионах долларов на его продвижение. Такая сумма значительно превышает рыночные оценки, ведь предложение Amazon было на 26 миллионов долларов больше, чем у Disney, а документальный фильм заработал всего 16,6 миллиона долларов по всему миру после выхода в кинотеатрах.
В обращении к компании сенаторы подчеркнули, что подобные финансовые решения могут нарушать антикоррупционное законодательство США, запрещающее предоставлять "что угодно" лицам, связанным с властями, с целью получения влияния. Они также потребовали объяснить, контактировала ли компания с представителями семьи Трампов при заключении соглашения.
Однако этот ответ не удовлетворил сенаторку Уоррен. Она заявила, что выплата таких сумм значительно превышает рыночную цену и выглядит как коррупция.
Законодатели также обращают внимание на пожертвования компании. Amazon предоставила 1 миллион долларов в фонд инаугурации Трампа и неразглашенную сумму на строительство нового бального зала Белого дома. Законодатели также отмечают интересы Amazon и Джеффа Безоса в вопросах, входящих в компетенцию администрации Трампа, от антимонопольных соглашений до федеральных контрактов.
