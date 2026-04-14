Заплатили 40 мільйонів доларів Меланії: у США говорять про хабар дружині Трампа

У США розгорівся політичний скандал довкола великої угоди на виробництво фільму про Меланію Трамп. Сенаторка Елізабет Воррен заявила, що виплата 40 мільйонів доларів компанією Amazon MGM Studios може бути хабарем та спробою вплинути на адміністрацію Дональда Трампа.

У березні сенаторка Елізабет Воррен від штату Массачусетс та конгресмен Генк Джонсон від штату Джорджія розпочали розслідування щодо того, чи були інвестиції Amazon MGM у фільм "Меланія" частиною "корупційної домовленості про надання послуг адміністрації Трампа".

Як вказує Воррен, йдеться не лише про 40 мільйонів доларів за права на фільм, а й додаткові 35 мільйонів доларів на його просування. Така сума значно перевищує ринкові оцінки, адже пропозиція Amazon була на 26 мільйонів доларів більшою, ніж у Disney, а документальний фільм заробив лише 16,6 мільйона доларів по всьому світу після виходу в кінотеатрах.

У зверненні до компанії сенатори наголосили, що подібні фінансові рішення можуть порушувати антикорупційне законодавство США, яке забороняє надавати "будь-що цінне" особам, пов’язаним із владою, з метою отримання впливу. Вони також вимагали пояснити, чи контактувала компанія з представниками родини Трампів під час укладення угоди.

"Ми не погоджуємося з припущенням, що наше рішення було недоречним. Ми регулярно випускаємо документальні фільми, які пропонують унікальні погляди на культурних та історичних діячів з усього політичного спектру", – сказав віцепрезидент Amazon з питань державної політики Браян Г’юзман.

Однак ця відповідь не задовольнила сенаторку Воррен. Вона заявила, що виплата таких сум значно перевищує ринкову ціну та виглядає, як корупція.

"Якщо тут немає нічого несправедливого, чому Amazon не пояснює, чому він заплатив утричі більше, ніж наступний найвищий учасник торгів? Це тхне корупцією в найчистішому вигляді. Amazon має негайно звітувати перед Конгресом та американським народом", — йдеться у заяві.

Законодавці також звертають увагу на пожертви компанії. Amazon надала 1 мільйон доларів до фонду інавгурації Трампа та нерозголошену суму на будівництво нової бальної зали Білого дому. Законодавці також наголошують на інтересах Amazon та Джеффа Безоса у питаннях, що входять до компетенції адміністрації Трампа, від антимонопольних угод до федеральних контрактів.

"Коли ми бачимо олігархів та технологічних магнатів на почесних місцях на інавгурації Трампа, існує побоювання, що багаті та впливові матимуть небезпечно великий вплив на країну. Реакція Amazon "тут нічого не відбувається" робить ці побоювання реальністю", — додав Джонсон.

