Заплатили 40 мільйонів доларів Меланії: у США говорять про хабар дружині Трампа

Slava Kot
У США розгорівся політичний скандал довкола великої угоди на виробництво фільму про Меланію Трамп. Сенаторка Елізабет Воррен заявила, що виплата 40 мільйонів доларів компанією Amazon MGM Studios може бути хабарем та спробою вплинути на адміністрацію Дональда Трампа.
Меланія Трамп. Фото з відкритих джерел
У березні сенаторка Елізабет Воррен від штату Массачусетс та конгресмен Генк Джонсон від штату Джорджія розпочали розслідування щодо того, чи були інвестиції Amazon MGM у фільм "Меланія" частиною "корупційної домовленості про надання послуг адміністрації Трампа".
Як вказує Воррен, йдеться не лише про 40 мільйонів доларів за права на фільм, а й додаткові 35 мільйонів доларів на його просування. Така сума значно перевищує ринкові оцінки, адже пропозиція Amazon була на 26 мільйонів доларів більшою, ніж у Disney, а документальний фільм заробив лише 16,6 мільйона доларів по всьому світу після виходу в кінотеатрах.
У зверненні до компанії сенатори наголосили, що подібні фінансові рішення можуть порушувати антикорупційне законодавство США, яке забороняє надавати "будь-що цінне" особам, пов’язаним із владою, з метою отримання впливу. Вони також вимагали пояснити, чи контактувала компанія з представниками родини Трампів під час укладення угоди.
Однак ця відповідь не задовольнила сенаторку Воррен. Вона заявила, що виплата таких сум значно перевищує ринкову ціну та виглядає, як корупція.
Законодавці також звертають увагу на пожертви компанії. Amazon надала 1 мільйон доларів до фонду інавгурації Трампа та нерозголошену суму на будівництво нової бальної зали Білого дому. Законодавці також наголошують на інтересах Amazon та Джеффа Безоса у питаннях, що входять до компетенції адміністрації Трампа, від антимонопольних угод до федеральних контрактів.
