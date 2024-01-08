Запретит ли Верховный суд США участвовать Трампу в выборах: объяснение американского профессора

Суд Колорадо в декабре принял решение, что Трамп причастен к мятежу со штурмом Капитолия в 2021 году и запретил бывшему президенту США участвовать в выборах. Трамп подал апелляцию в Верховный суд США на такое решение. Профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг объяснил, какое решение примет Верховный суд по Трампу.



Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Эспрессо" Игорь Айзенберг рассказал, что, несмотря на решение суда Колорадо и призывы других штатов не допустить Трампа к выборам, Верховный суд США примет решение в пользу лидера республиканцев.

"Я думаю, что Верховный суд в этом случае поддержит Трампа, к сожалению. Дело в том, какие бы ни были идеологические взгляды, убеждения судьи Верховного суда, — они все же судьи и соблюдают закон", — говорит Айзенберг.

Американский профессор объясняет, что 14 поправка к Конституции США не сможет запретить Трампу участвовать в выборах, ведь раньше никакой суд не признал, что Трамп принимал участие в восстании против США.

Также Азенберг рассказал, что у США существует спрос на таких людей как Трамп. Например, один из конкурентов Трампа республиканец Рамасвами, ведет себя как Трамп, однако указывает, что он более молод и энергичен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие кандидаты-республиканцы получат большинство голосов, если Трампу запретят участвовать в президентских выборах.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп получил нового конкурента на выборах президента США от Республиканской партии. Им стала бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли, обогнавшая Рона Десантиса.