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Запуск Северного потока-2 снова откладывается: за задержкой стоят США

На повестке дня задержка запуска «Северного потока-2», а также его остановка – в случае готовности Кремля пойти на агрессию

сегодня, 08:12
Автор:

Кравцев Сергей
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Официальный Вашингтон проводит прямые консультации с властями Германии о том, чтобы отложить запуск газопровода "Северный поток-2". Проект могут заморозить, если Россия решится на акт прямой агрессии против Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире официального ютуб-канала Госдепа США заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Запуск Северного потока-2 снова откладывается: за задержкой стоят США

Северный поток-2. ФОТО: ТАСС

Замгоссекретаря США отметила, США в постоянном сотрудничестве с коллегами с Германии, а те, в свою очередь, находятся в постоянной коммуникации с остальными странами Европейского Союза. На повестке дня задержка запуска "Северного потока-2", а также его остановка – в случае готовности Кремля пойти на агрессию.

Отметим, в Германии от представителей власти, представляющих разные политические лагеря, поступает противоречивая информация относительно перспектив остановки "Северного потока-2". Так, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек допустил заморозку трубопровода в случае агрессивных действий России на востоке Украины. Согласна с ним глава МИД Германии Анналена Бербок, которая считает, что запуск "Северного потока-2" точно произойдет не скоро, мешают этому европейское законодательство, а также агрессивные действия РФ против Украины. В то же время генсек правящей в ФРГ Социал-демократической партии Кевин Кюнерт заявил, что не стоит "Северный поток-2" смешивать с политикой и тем более привязывать трубопровод к спору России и Украины. Судя по таким заявлениям в новой коалиции в Германии нет единого мнения по будущему "Северного потока-2".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lLC4WOijIAs
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