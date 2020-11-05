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Заварушка в Нью-Йорке: арестованы десятки человек

Активисты жгли мусор и выкрикивали лозунги против полиции

сегодня, 09:36
Автор:

Сергей Медведев

На фоне выборов президента, которые прошли в США, граждане страны собираются на акции протеста. В одном из крупнейших городов Америки — Нью-Йорке  массовый митинг перерос в столкновения с полицией. 

Заварушка в Нью-Йорке: арестованы десятки человек

Так, изначально мирное собрание граждан переросло в жесткую форму конфликта, когда митингующие  двинулись маршем  через Вест-Виллидж после 19:30 по местному времени.

Участники выкрикивали лозунги против полицейских, поджигали мусор, а несколько позднее вступили в силовое противодействие с правоохранителями.

Полицейский департамент Нью-Йорка сообщил, что задержано более 20 активистов.

“Мы ценим свободу слова. Нашим главным приоритетом была и всегда будет безопасность. Мы арестовали более 20 человек, которые пытались захватить мирную акцию протеста, разжигая костры, бросая мусор и яйца на Манхэттене”, — сказано в сообщении департамента.

Как сообщал портал "Комментарии", на президентских выборах в Нью-Йорке проголосовали "мертвые души". Об этом сообщает издание New York Post. По данным издания, совет по выборам получил бюллетень, зарегистрированный на женщину 1915 года рождения, которая умерла в 2012 году. Второй бюллетень был отправлен женщине 1919 года в Бруклине для досрочного голосования. При этом некто запросил открепительное голосование в сентябре. Оба бюллетеня были признаны действительными.


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Источник: https://nypost.com/2020/11/04/police-protesters-clash-in-nyc-as-demonstration-turns-chaotic/
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