Заварушка в Нью-Йорке: арестованы десятки человек

На фоне выборов президента, которые прошли в США, граждане страны собираются на акции протеста. В одном из крупнейших городов Америки — Нью-Йорке — массовый митинг перерос в столкновения с полицией.

Так, изначально мирное собрание граждан переросло в жесткую форму конфликта, когда митингующие двинулись маршем через Вест-Виллидж после 19:30 по местному времени.

Участники выкрикивали лозунги против полицейских, поджигали мусор, а несколько позднее вступили в силовое противодействие с правоохранителями.

Полицейский департамент Нью-Йорка сообщил, что задержано более 20 активистов.

“Мы ценим свободу слова. Нашим главным приоритетом была и всегда будет безопасность. Мы арестовали более 20 человек, которые пытались захватить мирную акцию протеста, разжигая костры, бросая мусор и яйца на Манхэттене”, — сказано в сообщении департамента.

Как сообщал портал "Комментарии", на президентских выборах в Нью-Йорке проголосовали "мертвые души". Об этом сообщает издание New York Post. По данным издания, совет по выборам получил бюллетень, зарегистрированный на женщину 1915 года рождения, которая умерла в 2012 году. Второй бюллетень был отправлен женщине 1919 года в Бруклине для досрочного голосования. При этом некто запросил открепительное голосование в сентябре. Оба бюллетеня были признаны действительными.

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