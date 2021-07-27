Завершение военной миссии США в Ираке: почему Байден принял такое решение

Президент Джо Байден заявил, что боевая миссия США в Ираке
завершится до конца года. Ранее США решили полностью выйти из Афганистана. Почему Байден принял такое решение? Как могут события в Ираке
развиваться дальше?
Иран (фото из открытых источников)
Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан"
Николай Мельник напоминает, что это – не первый вывод войск США с Ирака.
"В 2011 году администрации Белого дома уже объявляла, что
военная миссия завершилась, что иракская держава сама может справляться с
вызовами. 15 декабря 2011 года войска США были выведены из Ирака, а спустя
неделю начались теракты со стороны ИГИЛ. Более того, ИГИЛ заявил о намерении
создать на территории Северного Ирака свое независимое государство. Что привело
к гражданской войне в самом Ираке", – отмечает политолог.
Так как иракские власти не моги справиться с ИГИЛ, то в
начале 2016 года США вынуждены были вновь ввести военный контингент в Ирак.
"Начиная с 2019 года, когда операция против ИГИЛ завершилась,
началась дискуссия о выведении войск США из Ирака. И решение было согласовано в
декабре 2020 года", – рассказывает Николай Мельник.
По его мнению, есть серьезные опасения, что в Ираке события
после вывода американских войск будут разворачиваться по афганскому сценарию.
"Если посмотреть на пример Афганистана, где взрощенные США
администрации элементарно не могут справиться с талибами. После вывода
иностранного контингента из Афганистана, движение "Талибан" захватывает всё
новые территории, центральная власть осталась лишь в Кабуле и ряде крупных
городов. И то лишь потому, что там до сих пор есть военные США. Как только им
что-то угрожает, Америка поднимает беспилотники — и немного успокаивает
аппетиты "Талибана". Но это вскоре закончится — к концу 2021 года США оставят
Афганистан. И ничего не остановит тогда "Талибан". Именно это приводит к мысли,
что Ирак может постичь аналогичная участь", – поясняет Николай Мельник.
Он акцентирует, что нынешняя администрации Багдада является
коррумпированной и малоинициативной. Хоть и проамериканской.
"Она воспитывалась в осознании, что всегда сможет опереться
на силы извне. И вряд ли справится с такими вызовами как продолжающееся
шиито-суннитское противостояние, желание курдов создать отдельное государство и
так далее. Думаю, мы получим очередную точку дестабилизации", – прогнозирует
аналитик.
Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает,
что администрация Байдена понимает: внутри американского общества есть желание,
чтобы власть занималась не внешними, а внутренними делами.
"Военные операции в Афганистане, в Ираке стоили колоссальных
ресурсов. И материальных (по некоторым данным, триллионы долларов), и,
человеческих. Чувствуется, что общество США перенасыщено постоянными военными
акциями за рубежом. Куда вбухиваются громадные средства без позитивного с точки
зрения американцев исхода. Штаты элементарно перенапряглись. От них были
колоссальные ожидания в мире. Они везде вовлекались, практически во все
конфликты. Но всё это, в том числе те, которые удалось более менее
урегулировать, требовалось опекать, поддерживать относительный порядок. На что
шли огромные ресурсы", – поясняет Алексей Якубин.
А тут еще и нарастающее противостояние с Китаем, что тоже
требует массу сил и средств. Вот американская администрация, подчеркивает
политолог, и старается, где это возможно, уменьшить точки конфронтации, а то и
уйти из них.
"Потому США и уходят из проблемных для себя Афганистана,
Ирака, – уверен Алексей Якубин. – Чтобы перенаправить ресурсы на более
приоритетное – внутренние проблемы и Китай, ставший ключевым вызовом на
геополитической арене. Похоже, что в постженевском мире (после встречи Путина и
Байдена), США будут, где возможно, находить точки сотрудничества со странами
которые хоть и не считают дружескими себе, но и не столь враждебными, как КНР.
Потому и видим готовность администрация Байдене договариваться с той же Россией
по моментам, которые Штаты считают приемлемыми для себя".
Напомним, Военную базу Соединённых Штатов Америки в Ираке обстреляли ракетами.
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