Завершение военной миссии США в Ираке: почему Байден принял такое решение

Президент Джо Байден заявил, что боевая миссия США в Ираке завершится до конца года. Ранее США решили полностью выйти из Афганистана. Почему Байден принял такое решение? Как могут события в Ираке развиваться дальше?

Иран (фото из открытых источников)

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник напоминает, что это – не первый вывод войск США с Ирака.

"В 2011 году администрации Белого дома уже объявляла, что военная миссия завершилась, что иракская держава сама может справляться с вызовами. 15 декабря 2011 года войска США были выведены из Ирака, а спустя неделю начались теракты со стороны ИГИЛ. Более того, ИГИЛ заявил о намерении создать на территории Северного Ирака свое независимое государство. Что привело к гражданской войне в самом Ираке", – отмечает политолог.

Так как иракские власти не моги справиться с ИГИЛ, то в начале 2016 года США вынуждены были вновь ввести военный контингент в Ирак.

"Начиная с 2019 года, когда операция против ИГИЛ завершилась, началась дискуссия о выведении войск США из Ирака. И решение было согласовано в декабре 2020 года", – рассказывает Николай Мельник.

По его мнению, есть серьезные опасения, что в Ираке события после вывода американских войск будут разворачиваться по афганскому сценарию.

"Если посмотреть на пример Афганистана, где взрощенные США администрации элементарно не могут справиться с талибами. После вывода иностранного контингента из Афганистана, движение "Талибан" захватывает всё новые территории, центральная власть осталась лишь в Кабуле и ряде крупных городов. И то лишь потому, что там до сих пор есть военные США. Как только им что-то угрожает, Америка поднимает беспилотники — и немного успокаивает аппетиты "Талибана". Но это вскоре закончится — к концу 2021 года США оставят Афганистан. И ничего не остановит тогда "Талибан". Именно это приводит к мысли, что Ирак может постичь аналогичная участь", – поясняет Николай Мельник.

Он акцентирует, что нынешняя администрации Багдада является коррумпированной и малоинициативной. Хоть и проамериканской.

"Она воспитывалась в осознании, что всегда сможет опереться на силы извне. И вряд ли справится с такими вызовами как продолжающееся шиито-суннитское противостояние, желание курдов создать отдельное государство и так далее. Думаю, мы получим очередную точку дестабилизации", – прогнозирует аналитик.

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что администрация Байдена понимает: внутри американского общества есть желание, чтобы власть занималась не внешними, а внутренними делами.



"Военные операции в Афганистане, в Ираке стоили колоссальных ресурсов. И материальных (по некоторым данным, триллионы долларов), и, человеческих. Чувствуется, что общество США перенасыщено постоянными военными акциями за рубежом. Куда вбухиваются громадные средства без позитивного с точки зрения американцев исхода. Штаты элементарно перенапряглись. От них были колоссальные ожидания в мире. Они везде вовлекались, практически во все конфликты. Но всё это, в том числе те, которые удалось более менее урегулировать, требовалось опекать, поддерживать относительный порядок. На что шли огромные ресурсы", – поясняет Алексей Якубин.

А тут еще и нарастающее противостояние с Китаем, что тоже требует массу сил и средств. Вот американская администрация, подчеркивает политолог, и старается, где это возможно, уменьшить точки конфронтации, а то и уйти из них.

"Потому США и уходят из проблемных для себя Афганистана, Ирака, – уверен Алексей Якубин. – Чтобы перенаправить ресурсы на более приоритетное – внутренние проблемы и Китай, ставший ключевым вызовом на геополитической арене. Похоже, что в постженевском мире (после встречи Путина и Байдена), США будут, где возможно, находить точки сотрудничества со странами которые хоть и не считают дружескими себе, но и не столь враждебными, как КНР. Потому и видим готовность администрация Байдене договариваться с той же Россией по моментам, которые Штаты считают приемлемыми для себя".

Напомним, Военную базу Соединённых Штатов Америки в Ираке обстреляли ракетами.

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