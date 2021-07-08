Военная база США в Ираке была обстреляна ракетами: есть пострадавшие

Военную базу Соединённых Штатов Америки в Ираке обстреляли ракетами. Об этом сообщает издание CNBC.

В Ираке обстреляли военных США. Фото из открытых источников.

Как стало известно, около четырнадцати ракет попало в иракскую авиабазу Эйн аль-Асад, на которой находились американские военные. Пресс-секретарь коалиции полковник армии США Уэйн Маротто сообщил о том, что в результате ракетной атаки пострадали двое военнослужащих. Они получили легкие ранения. Известно, что ракеты попали как в саму базу, так и в её периметр.

На данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение на базу США. По словам местных источников, ракетную установку, из которой производился обстрел удалось обнаружить на территории сельскохозяйственных угодий недалеко от авиабазы.

Для справки: Ракетные удары, в которых представители США обвиняют поддерживаемые Ираном группы силовиков, регулярно наносятся по базам, где размещаются войска США, и посольству в Багдаде.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, военная база США в аэропорту Эрбиль, что на севере Ирака была обстреляна ракетами. В результате обстрела ракета приземлилась в окрестностях базы.

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что российские моряки едва не устроили масштабный международный инцидент в акватории Черного моря. В центре событий оказался эсминец Британии Defender, который слишком близко подошел к мысу Фиолент. Служащие Черноморского флота РФ предупредили англичан о "нарушении границ России", а затем открыли предупредительный огонь. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!