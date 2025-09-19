Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что президент Дональд Трамп стремится стать посредником в урегулировании войны, которую Россия ведет против Украины.
Мэтью Витакер (фото из открытых источников)
В эфире Fox News дипломат подчеркнул, что американский лидер намерен действовать как миротворец и способен повлиять на ход конфликта.
Он добавил, что война в Украине должна завершиться, а Трамп, по его убеждению, оказывает достаточное влияние, чтобы убедить союзников в НАТО и странах Европы прекратить любую косвенную поддержку России.
По словам Витакера, угроза со стороны РФ часто преувеличивается, ведь Москва не добилась значительных результатов на поле боя с начала полномасштабного вторжения.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что работник Трампа предсказывает Донбассу "балтийский" сценарий . Украине придется учитывать реальность, в которой Россия уже захватила значительную часть Донбасса, однако это не означает юридического признания суверенитета РФ над этими землями. Об этом в интервью The Telegraph заявил спецпредставитель президента США по украинским вопросам Кит Келлог.