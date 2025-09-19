Посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что президент Дональд Трамп стремится стать посредником в урегулировании войны, которую Россия ведет против Украины.

Мэтью Витакер (фото из открытых источников)

В эфире Fox News дипломат подчеркнул, что американский лидер намерен действовать как миротворец и способен повлиять на ход конфликта.

"Трамп будет продолжать искать пути и механизмы, которые позволят ему сблизить стороны конфликта и выступить как миротворец. При этом он не собирается навязывать условия – соглашение должно быть взаимным", – отметил представитель США.

Он добавил, что война в Украине должна завершиться, а Трамп, по его убеждению, оказывает достаточное влияние, чтобы убедить союзников в НАТО и странах Европы прекратить любую косвенную поддержку России.

По словам Витакера, угроза со стороны РФ часто преувеличивается, ведь Москва не добилась значительных результатов на поле боя с начала полномасштабного вторжения.

"Я считаю, что российскую угрозу иногда несколько раздувают. Россия не достигла значимых результатов, а Украина даже вернула часть своих территорий. Это, на мой взгляд, указывает на слабость Москвы. Учитывая, что российская экономика продолжает деградировать, продолжать эту войну будет для Кремля все труднее", – подвергается сомнению.

