Завершення війни в Україні: у Трампа назвали ймовірні умови мирної угоди

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп прагне стати посередником у врегулюванні війни, яку Росія веде проти України.

Метью Вітакер (фото з відкритих джерел)

В ефірі Fox News дипломат підкреслив, що американський лідер має намір діяти як миротворець і здатний вплинути на перебіг конфлікту.

"Трамп продовжуватиме шукати шляхи і механізми, які дадуть йому змогу зблизити сторони конфлікту і виступити як миротворець. При цьому він не збирається нав'язувати умови – угода має бути взаємною", – зазначив представник США.

Він додав, що війна в Україні повинна завершитися, а Трамп, на його переконання, має достатньо впливу, щоб переконати союзників у НАТО та країнах Європи припинити будь-яку непряму підтримку Росії.

За словами Вітакера, загроза з боку РФ часто перебільшується, адже Москва не досягла значних результатів на полі бою від початку повномасштабного вторгнення.

"Я вважаю, що російську загрозу іноді дещо роздувають. Росія не досягла значущих результатів, а Україна навіть повернула частину своїх територій. Це, на мій погляд, вказує на слабкість Москви. Враховуючи, що російська економіка продовжує деградувати, продовжувати цю війну буде для Кремля дедалі важче", – підсумував він.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що радник Трампа пророкує Донбасу "балтійський" сценарій. Україні доведеться враховувати реальність, у якій Росія вже захопила значну частину Донбасу, проте це не означає юридичного визнання суверенітету РФ над цими землями. Про це в інтерв’ю The Telegraph заявив спецпредставник президента США з українських питань Кіт Келлог.