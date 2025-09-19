Завершення війни в Україні: у Трампа назвали ймовірні умови мирної угоди

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп прагне стати посередником у врегулюванні війни, яку Росія веде проти України.
Метью Вітакер (фото з відкритих джерел)
В ефірі Fox News дипломат підкреслив, що американський лідер має намір діяти як миротворець і здатний вплинути на перебіг конфлікту.
Він додав, що війна в Україні повинна завершитися, а Трамп, на його переконання, має достатньо впливу, щоб переконати союзників у НАТО та країнах Європи припинити будь-яку непряму підтримку Росії.
За словами Вітакера, загроза з боку РФ часто перебільшується, адже Москва не досягла значних результатів на полі бою від початку повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що радник Трампа пророкує Донбасу "балтійський" сценарій. Україні доведеться враховувати реальність, у якій Росія вже захопила значну частину Донбасу, проте це не означає юридичного визнання суверенітету РФ над цими землями. Про це в інтерв’ю The Telegraph заявив спецпредставник президента США з українських питань Кіт Келлог.