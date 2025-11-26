Завершение войны в Украине: в Белом доме ответили, есть ли у Трампа «красные линии»

В ходе мирного процесса по Украине становится очевидным, что для президента США Дональда Трампа самое главное – закончить войну в Украине, несмотря на то, каким будет окончательное содержание мирного соглашения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Politico.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналисты отметили, что пока Европа и Украина были, мягко говоря, удивлены "мирным планом" из 28 пунктов, согласно которому Донбасс должен был отойти РФ, в Белом доме подчеркнули: у Трампа нет "красных линий" — ему важно, чтобы стороны согласились и война закончилась.

"Конечная цель — мир. Это самое важное, чего можно достичь. Остановить боевые действия, прекратить убийства. Именно этого он хочет в первую очередь", — сказал изданию высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности.

Он добавил, что Трамп подпишет любое соглашение, которое "остановит войну и которое стороны смогут как можно быстрее согласовать".

Авторы публикации отметили, желание Дональда Трампа как можно быстрее принять мирное соглашение объясняет и то, почему содержание его "мирного плана" постоянно меняется, и почему президент может в течение суток перейти от ультиматума Украине одобрить план до четверга — до утверждения, что его инициатива не является окончательной.

