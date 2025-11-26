Завершення війни в Україні: у Білому домі відповіли, чи має Трамп «червоні лінії»

У ході мирного процесу по Україні стає очевидним, що для президента США Дональда Трампа найголовніше – закінчити війну в Україні, незважаючи на те, яким буде остаточний зміст мирної угоди. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише видання Politico.

Журналісти зазначили, що поки Європа та Україна були, м'яко кажучи, здивовані "мирним планом" з 28 пунктів, згідно з яким Донбас мав відійти РФ, у Білому домі наголосили: Трамп не має "червоних ліній" — йому важливо, щоб сторони погодилися і війна закінчилася.

"Кінцева мета — світ. Це найважливіше, чого можна досягти. Зупинити бойові дії, припинити вбивства. Саме цього він хоче насамперед", — сказав виданню високопосадовець Білого дому на умовах анонімності.

Він додав, що Трамп підпише будь-яку угоду, яка "зупинить війну і яку сторони зможуть якнайшвидше узгодити".

Автори публікації зазначили, бажання Дональда Трампа якнайшвидше ухвалити мирну угоду пояснює і те, чому зміст його "мирного плану" постійно змінюється, і чому президент може протягом доби перейти від ультиматуму Україні схвалити план до четверга — до твердження, що його ініціатива не є остаточною.

