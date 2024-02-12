Заявление Трампа о выходе США из НАТО не блеф: Болтон сделал предупреждение

К заявлению бывшего президента США Дональда Трампа, который хочет переизбрания на второй президентский срок, выйти из НАТО в случае возвращения к власти следует отнестись с полной серьезностью. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "MSNBC" сделал хорошо известный в Украине бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа Джон Болтон.

Джон Болтон. Фото: из открытых источников

"Думаю, заявления Трампа следует воспринимать вполне серьезно. Очень многие сейчас не воспринимают это так — сторонники Трампа, и оппоненты тоже. Когда он говорит, что хочет выхода США из НАТО — думаю, это очень реальная угроза, и она имела бы чрезвычайно плохие последствия для США. И не только в Североатлантическом регионе, а гораздо шире", – высказался бывший советник Трампа.

Отметим, бывший президент США и вероятный кандидат от республиканцев на выборах-2024 Дональд Трамп заявил, что поощряет Россию напасть на страны НАТО, которые не выполняют обязательства перед альянсом и не выплачивают 2% на оборонные нужды. Подобное высказывание раскритиковали Белый дом, а также генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Последний акцентировал, что разговоры о том, что члены НАТО не защищают друг друга, подрывают общую безопасность. Тем временем кремлевский "Троянский конь" в ЕС и НАТО, венгерский премьер Виктор Орбан заявляет, что Украина должна стать не членом ЕС или НАТО, а "буферной зоной" между Россией и Западом. О чем говорят последние заявления и действия в ракурсе глобальной безопасности? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят позитивные сигналы из США для Украины: что важно в риторике Дональда Трампа.



