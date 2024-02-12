О чем говорят позитивные сигналы из США для Украины: что важно в риторике Трампа

Битва за помощь Украине от США продолжается. Сенат приблизился к финальному голосованию за законопроект, куда "зашиты" также поддержка Израиля и Тайваня. При этом бывший президент и наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на выборах-2024 Дональд Трамп продолжает критиковать внешнюю поддержку, призывая если и давать деньги, то – в кредит. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" происходящее сейчас вокруг поддержки Украины.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

На Западе понимают, что с Путиным не о чем договариваться

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко поясняет:

Хорошо, что Сенат устранил последнее процедурное препятствие перед финальным голосованием, которое может состоятся на днях. Хорошо и то, что эти решения совпали с визитом в Штаты канцлера Германии Олафа Шольца ". "Несмотря на большие политические дискуссии перед выборами, "торговлю" по вопросам безопасности границ и ужесточения миграционного законодательства США, их вычленили из законопроекта о внешней помощи

Это, отмечает эксперт, демонстрирует синхронизацию поддержки со стороны всех западных партнеров нашей страны.

явно потакает российской пропаганде. Параллельно происходит возможная поддержка со стороны РФ, с использованием своих ботов, всех крайне правых и крайне левых политиков ЕС", – подчеркивает Екатерина Одарченко. "Мы видим, как активизировались российские дезинформационные операции. Путинское интервью, взятое журналистом-трампистом Такером Карлсоном

По ее словам, это демонстрирует, что Путин не меняет свою позицию. Ведь его тезисы в интервью с Карлсоном были такие же, что последние два года. А потому, считает эксперт, здравомыслящим политикам пора сделать правильные выводы – и не пытаться договариваться с тем, кто, в принципе, недоговороспособен. Об этом, кстати, напоминает она, заявил и Шольц, призывая сделать всё возможное, чтобы поддержать Украину.

У Трампа поменялась риторика

Политолог, политэксперт, кандидат политических наук Денис Гороховский призывает понимать, что значительная часть помощи, которая оказывается Украине другими странами, является возвратной. В том числе со стороны США.

который так активно лоббировал Байден (и которым по итогу не воспользовалась Украина), предусматривал возврат средств, – подчеркивает он. – И с этой точки зрения, в риторике Трампа нет ничего особенного". "Даже ленд-лиз

Но тут, продолжает Денис Гороховский, важен другой аспект. Если раньше Трамп, в рамках своей предвыборном кампании, заявлял о том, что войну в Украине можно завершить очень быстро, чуть ли не одним днем (к примеру, просто перестав оказывать Украине помощь, тем самым значительно сэкономив деньги американских налогоплательщиков), то теперь риторика другая.

"Сегодня Трамп объясняет собственному электорату, что в самом факте помощи Украине нет ничего плохого, – акцентирует политолог. – Просто эта помощь должна быть выгодной для США. Поэтому я склонен видеть определенный позитив в перемене риторики кандидата от Республиканской партии".

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