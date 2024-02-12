О чем говорят позитивные сигналы из США для Украины: что важно в риторике Трампа

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Кравцев Сергей
Битва за помощь Украине от США продолжается. Сенат приблизился к финальному голосованию за законопроект, куда "зашиты" также поддержка Израиля и Тайваня. При этом бывший президент и наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на выборах-2024 Дональд Трамп продолжает критиковать внешнюю поддержку, призывая если и давать деньги, то – в кредит. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" происходящее сейчас вокруг поддержки Украины.
Помощь Украине. Фото: из открытых источников
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко поясняет:
Это, отмечает эксперт, демонстрирует синхронизацию поддержки со стороны всех западных партнеров нашей страны.
По ее словам, это демонстрирует, что Путин не меняет свою позицию. Ведь его тезисы в интервью с Карлсоном были такие же, что последние два года. А потому, считает эксперт, здравомыслящим политикам пора сделать правильные выводы – и не пытаться договариваться с тем, кто, в принципе, недоговороспособен. Об этом, кстати, напоминает она, заявил и Шольц, призывая сделать всё возможное, чтобы поддержать Украину.
Политолог, политэксперт, кандидат политических наук Денис Гороховский призывает понимать, что значительная часть помощи, которая оказывается Украине другими странами, является возвратной. В том числе со стороны США.
Но тут, продолжает Денис Гороховский, важен другой аспект. Если раньше Трамп, в рамках своей предвыборном кампании, заявлял о том, что войну в Украине можно завершить очень быстро, чуть ли не одним днем (к примеру, просто перестав оказывать Украине помощь, тем самым значительно сэкономив деньги американских налогоплательщиков), то теперь риторика другая.
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