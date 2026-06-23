Модернизация известного Зеркального бассейна перед мемориалом Линкольна, приуроченная к предстоящему 250-летию США, столкнулась с серьезными техническими и экологическими проблемами. Правительственные инвестиции в размере 14,2 миллионов долларов пока не принесли желаемого результата, а сам объект оказался в центре странных событий.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп, известный своим пристрастием к строительству, лично контролировал ход работ и выбрал для дна особое покрытие — "синий американского флага". Однако почти сразу после запуска объекта что-то пошло не так: вода стала ядовито-зеленой из-за быстрого размножения водорослей, а краска вместе с герметиком начала отслаиваться. Чтобы спасти ситуацию, рабочие начали заливать бассейн большим количеством химикатов, в частности, перекисью водорода, что сделало воду смертельно опасной. Вскоре в престижном водоеме обнаружили погибшую птицу, а специалисты заговорили о возможности заражения воды токсичными цианобактериями.

Сам глава Белого дома категорически отрицает какие-либо просчеты со стороны строителей и заявляет о спланированной диверсии политических оппонентов. По его мнению, к разрушению уникального объекта причастны злоумышленники.

"Больные, психически ненормальные люди все испортили", — убежден американский лидер, о чем сообщил корреспондент издания BILD в США Герберт Бауэрнебель.

Трамп утверждает, что на дне конструкции специалисты зафиксировали огромный разрез длиной 76 метров, а химические вещества и споры водорослей туда подбросили намеренно. На фоне этих событий ситуация приобрела абсурдный характер, ведь охранять заброшенный водоем отправили военнослужащих.

"Перед бассейном теперь стоят солдаты Национальной гвардии", — констатируют очевидцы событий.

В то же время соратница Трампа и американский прокурор Джанин Пирро выступила с жестким предупреждением в адрес вероятных правонарушителей, пообещав им строжайшее уголовное преследование.

Этот инцидент стал частью большой дискуссии по поводу хаотической перестройки американской столицы под руководством Трампа. Свежие снимки с воздуха демонстрируют, что историческая зона возле резиденции президента напоминает огромную строительную площадку с кранами для нового бального зала, полудемонтированными конструкциями после бойцовского вечера UFC ко дню рождения Трампа и полностью уничтоженным газоном в парке Эллипс.

"Для каждого патриота – жалкое зрелище", – заключает результаты президентской реконструкции журналист BILD.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Дональд Трамп уснул на турнире UFC, который устроили в Белом доме в честь его 80-летия .