Модернізація відомого Дзеркального басейну перед меморіалом Лінкольна, приурочена до майбутнього 250-річчя США, зіткнулася з серйозними технічними та екологічними проблемами. Урядові інвестиції у розмірі 14,2 мільйона доларів поки не принесли бажаного результату, а сам об'єкт опинився в центрі дивних подій.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп, який відомий своєю пристрастю до будівництва, особисто контролював хід робіт і обрав для дна особливе покриття — "синій американського флага". Проте майже одразу після запуску об'єкта щось пішло не так: вода стала отруйно-зеленою через стрімке розмноження водоростей, а фарба разом із герметиком почала відшаровуватися. Щоб урятувати ситуацію, робочі почали заливати басейн великою кількістю хімікатів, зокрема перекисом водню, що зробило воду смертельно небезпечною. Невдовзі у престижній водоймі виявили загиблу пташку, а фахівці заговорили про можливість зараження води токсичними ціанобактеріями.

Сам глава Білого дому категорично заперечує будь-які прорахунки з боку будівельників і заявляє про сплановану диверсію політичних опонентів. На його думку, до руйнування унікального об'єкта причетні зловмисники.

"Хворі, психічно ненормальні люди все зіпсували", — переконаний американський лідер, про що повідомив кореспондент видання BILD у США Герберт Бауернебель.

Трамп стверджує, що на дні конструкції фахівці зафіксували величезний "розріз" завдовжки 76 метрів, а хімічні речовини та спори водоростей туди підкинули навмисно. На тлі цих подій ситуація набула абсурдного характеру, адже охороняти занедбану водойму відправили військовослужбовців.

"Перед басейном тепер стоять солдати Національної гвардії", — констатують очевидці подій.

Водночас соратниця Трампа та американський прокурор Джанін Пірро виступила з жорстким попередженням на адресу ймовірних правопорушників, пообіцявши їм найсуворіше кримінальне переслідування.

Цей інцидент став частиною великої дискусії щодо хаотичної перебудови американської столиці під керівництвом Трампа. Свіжі знімки з повітря демонструють, що історична зона біля резиденції президента нагадує величезний будівельний майданчик із кранами для нового бального залу, напівдемонтованими конструкціями після бійцівського вечора UFC до дня народження Трампа та повністю знищеним газоном у парку "Елліпс".

"Для кожного патріота — жалюгідне видовище", — підсумовує результати президентської реконструкції журналіст BILD.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Дональд Трамп заснув на турнірі UFC, який влаштували у Білому домі на честь його 80-річчя.